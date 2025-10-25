Advertisement

عربي-دولي

اليوم الكبير... نيويورك على موعد مع قلب موازين السياسة!

Lebanon 24
25-10-2025 | 17:14
في يوم السبت فتحت مراكز الاقتراع أبوابها معلنة انطلاق التصويت المباشر في أبرز سباقين انتخابيين هذا العام: انتخابات عمدة مدينة نيويورك واختيار الحاكم القادم لولاية نيو جيرسي.
في نيويورك، يواجه الناخبون خياراً بين الديمقراطي زهران ممداني، والجمهوري كيرتس سيلوا، إضافة إلى أندرو كومو، الديمقراطي السابق والمُسجّل حاليًا كمستقل، بعد انسحاب العمدة السابق إريك دامز من السباق وتوجيهه دعمه إلى كومو.

أما في نيو جيرسي، فالمنافسة على منصب الحاكم بين الجمهوري جاك سياتاريللي، عضو الكونغرس، والديمقراطية ميكي شيريل، النائبة السابقة.

الجدير بالذكر أن نيويورك شرعت في التصويت المبكر منذ 2019، الذي أصبح يحظى بشعبية متزايدة، حيث سجل المجلس المالي لحملة انتخابات مدينة نيويورك أن حوالي 35 ٪ من الناخبين أدلوا بأصواتهم بهذه الطريقة خلال الانتخابات التمهيدية لانتخاب العمدة في يونيو.

من جهة أخرى، أكّدت شلي كونينج، مديرة مركز إيجلتون لاستطلاعات الرأي العام في جامعة راتجرز بنيوجيرسي، أن الحملات الانتخابية ركّزت بصورة لافتة على قضايا مثل القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى الانقسامات المستمرة داخل الحزب الديمقراطي
 
