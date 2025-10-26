ترامب يعلن إنهاء "الحرب الثامنة" في عهده

Advertisement

شهد الرئيس الأميركي اليوم الأحد، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، مراسم توقيع اتفاق سلام تاريخي بين تايلاند وكمبوديا، أنهى التوتر بين البلدين.وفي كلمة ألقاها عقب التوقيع، أعلن أنّ "هذا الاتفاق يمثّل نهاية الحرب الثامنة خلال ولايتي"، مهنئًا قادة البلدين على "شجاعتهم في اختيار طريق السلام".وأكد الرئيس الأميركي أنّ إدارته تضع إنهاء النزاعات وتعزيز مسار السلام والازدهار في صدارة أولوياتها، مشيرًا إلى أنّ الاتفاق يشكّل نموذجًا جديدًا للدبلوماسية القائمة على الحوار والتفاهم.