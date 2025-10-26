Advertisement

عربي-دولي

ترامب يعلن إنهاء "الحرب الثامنة" في عهده

Lebanon 24
26-10-2025 | 01:18
شهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، مراسم توقيع اتفاق سلام تاريخي بين تايلاند وكمبوديا، أنهى سنوات من التوتر بين البلدين.
وفي كلمة ألقاها عقب التوقيع، أعلن ترامب أنّ "هذا الاتفاق يمثّل نهاية الحرب الثامنة خلال ولايتي"، مهنئًا قادة البلدين على "شجاعتهم في اختيار طريق السلام".

وأكد الرئيس الأميركي أنّ إدارته تضع إنهاء النزاعات وتعزيز مسار السلام والازدهار في صدارة أولوياتها، مشيرًا إلى أنّ الاتفاق يشكّل نموذجًا جديدًا للدبلوماسية القائمة على الحوار والتفاهم.
