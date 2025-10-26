27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب يعلن إنهاء "الحرب الثامنة" في عهده
Lebanon 24
26-10-2025
|
01:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
اليوم الأحد، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، مراسم توقيع اتفاق سلام تاريخي بين تايلاند وكمبوديا، أنهى
سنوات من
التوتر بين البلدين.
Advertisement
وفي كلمة ألقاها عقب التوقيع، أعلن
ترامب
أنّ "هذا الاتفاق يمثّل نهاية الحرب الثامنة خلال ولايتي"، مهنئًا قادة البلدين على "شجاعتهم في اختيار طريق السلام".
وأكد الرئيس الأميركي أنّ إدارته تضع إنهاء النزاعات وتعزيز مسار السلام والازدهار في صدارة أولوياتها، مشيرًا إلى أنّ الاتفاق يشكّل نموذجًا جديدًا للدبلوماسية القائمة على الحوار والتفاهم.
مواضيع ذات صلة
ترامب: أنهينا الحرب الثامنة في عهد إدارتي
Lebanon 24
ترامب: أنهينا الحرب الثامنة في عهد إدارتي
26/10/2025 11:56:17
26/10/2025 11:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سيكون هذا الاجتماع مهما وسنبحث إنهاء الحرب وربما ننهيها الآن
Lebanon 24
ترامب: سيكون هذا الاجتماع مهما وسنبحث إنهاء الحرب وربما ننهيها الآن
26/10/2025 11:56:17
26/10/2025 11:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يعلن إنهاء المحادثات التجارية مع كندا
Lebanon 24
ترامب يعلن إنهاء المحادثات التجارية مع كندا
26/10/2025 11:56:17
26/10/2025 11:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: ترامب يحاول بصدق إنهاء الحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: ترامب يحاول بصدق إنهاء الحرب في أوكرانيا
26/10/2025 11:56:17
26/10/2025 11:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
يوم الأحد
دبلوماسي
سنوات من
دونالد
ايلان
ماسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
من مصر.. قافلة مساعدات ضخمة جديدة إلى غزة
Lebanon 24
من مصر.. قافلة مساعدات ضخمة جديدة إلى غزة
05:45 | 2025-10-26
26/10/2025 05:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة نفطية في العراق: النيران تلتهم خط أنابيب وتودي بحياة عاملين (فيديو)
Lebanon 24
كارثة نفطية في العراق: النيران تلتهم خط أنابيب وتودي بحياة عاملين (فيديو)
05:05 | 2025-10-26
26/10/2025 05:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني يكشف: عقوبات ترامب تشكل ضربة قوية لبوتين
Lebanon 24
تقرير بريطاني يكشف: عقوبات ترامب تشكل ضربة قوية لبوتين
04:30 | 2025-10-26
26/10/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خرج عن البروتوكول.. ترامب يرقص في مطار كوالالمبور (فيديو)
Lebanon 24
خرج عن البروتوكول.. ترامب يرقص في مطار كوالالمبور (فيديو)
04:10 | 2025-10-26
26/10/2025 04:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: الدرع النووية الروسية الأقوى في العالم
Lebanon 24
بوتين: الدرع النووية الروسية الأقوى في العالم
04:06 | 2025-10-26
26/10/2025 04:06:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات مثيرة عن "تغيير الساعة في لبنان".. أمورٌ لا يعرفها كثيرون
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "تغيير الساعة في لبنان".. أمورٌ لا يعرفها كثيرون
14:00 | 2025-10-25
25/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
06:30 | 2025-10-25
25/10/2025 06:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في لبنان... وفاة شابة بعد أن أحرقها زوجها بالزيت المغلي (صورة)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في لبنان... وفاة شابة بعد أن أحرقها زوجها بالزيت المغلي (صورة)
08:52 | 2025-10-25
25/10/2025 08:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
17:08 | 2025-10-25
25/10/2025 05:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
حديثٌ عن "اقتحام لحزب الله".. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
حديثٌ عن "اقتحام لحزب الله".. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
15:42 | 2025-10-25
25/10/2025 03:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:45 | 2025-10-26
من مصر.. قافلة مساعدات ضخمة جديدة إلى غزة
05:05 | 2025-10-26
كارثة نفطية في العراق: النيران تلتهم خط أنابيب وتودي بحياة عاملين (فيديو)
04:30 | 2025-10-26
تقرير بريطاني يكشف: عقوبات ترامب تشكل ضربة قوية لبوتين
04:10 | 2025-10-26
خرج عن البروتوكول.. ترامب يرقص في مطار كوالالمبور (فيديو)
04:06 | 2025-10-26
بوتين: الدرع النووية الروسية الأقوى في العالم
03:29 | 2025-10-26
مقاطع "مخيفة".. 3 ثورات بركانية في الفلبين وتصاعد سحب رمادية عالية
فيديو
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
26/10/2025 11:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
26/10/2025 11:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
04:16 | 2025-10-19
26/10/2025 11:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24