عربي-دولي

بحضور ترامب.. تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقاً لتسوية النزاع

Lebanon 24
26-10-2025 | 02:22
وقّعت تايلاند وكمبوديا، على هامش قمة "آسيان" في كوالالمبور، إعلاناً حول العلاقات الثنائية يهدف إلى تسوية النزاع الذي اندلع بين البلدين في أيار 2025.
 
وشهد مراسم التوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي حضر القمة خصيصاً لهذا الغرض، إلى جانب رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، الذي ساهم مع ترامب في تموز الماضي بتحقيق وقف إطلاق النار على الخط الحدودي بين تايلاند وكمبوديا.
وكان موعد التوقيع قد طرأت عليه تعديلات بناءً على طلب رئيس وزراء تايلاند أنوثين تشانفيراكول، بسبب وفاة الملكة الأم لتايلاند سيريكيت. 
