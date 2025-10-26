بحضور ترامب.. تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقاً لتسوية النزاع

وقّعت تايلاند وكمبوديا، على هامش قمة "آسيان" في كوالالمبور، إعلاناً حول العلاقات الثنائية يهدف إلى تسوية النزاع الذي اندلع بين البلدين في أيار 2025.



وكان موعد التوقيع قد طرأت عليه تعديلات بناءً على طلب رئيس وزراء تايلاند أنوثين تشانفيراكول، بسبب وفاة الأم لتايلاند سيريكيت. وشهد مراسم التوقيع الرئيس الأميركي ، الذي حضر القمة خصيصاً لهذا الغرض، إلى جانب رئيس وزراء ماليزيا ، الذي ساهم مع في الماضي بتحقيق وقف إطلاق النار على الخط الحدودي بين تايلاند وكمبوديا.