بوتين: الدرع النووية الروسية الأقوى في العالم
Lebanon 24
26-10-2025
|
04:06
أكد
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، أن الدرع النووية الروسية أثبتت موثوقيتها وتفوقها على جميع الدول النووية الأخرى، وذلك خلال زيارته لمركز قيادة مجموعة القوات المشتركة المشاركة في العملية العسكرية في
أوكرانيا
.
وخلال الاجتماع، أطلعه رئيس الأركان فاليري غيراسيموف على تفاصيل اختبار صاروخ كروز جديد يعمل بالطاقة النووية ويحمل اسم "بوريفيستنيك"، قطع مسافة 14 ألف كيلومتر واستمر في التحليق نحو 15 ساعة.
وأوضح
بوتين
أن الاختبارات النهائية للصاروخ اكتملت بنجاح، مشيداً بكونه منظومة فريدة لا مثيل لها عالمياً، ومؤكداً أن القوات الاستراتيجية الروسية قادرة على ضمان أمن البلاد واستقرار دولة الاتحاد.
من جهته
، أوضح المتحدث باسم
الكرملين
دميتري بيسكوف أن بوتين تلقى تقارير مفصلة من القيادات العسكرية حول الوضع الميداني على جبهات القتال في أوكرانيا. (العربية)
