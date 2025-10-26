بوتين: الدرع النووية الروسية الأقوى في العالم

Advertisement

أكد ، أن الدرع النووية الروسية أثبتت موثوقيتها وتفوقها على جميع الدول النووية الأخرى، وذلك خلال زيارته لمركز قيادة مجموعة القوات المشتركة المشاركة في العملية العسكرية في .وخلال الاجتماع، أطلعه رئيس الأركان فاليري غيراسيموف على تفاصيل اختبار صاروخ كروز جديد يعمل بالطاقة النووية ويحمل اسم "بوريفيستنيك"، قطع مسافة 14 ألف كيلومتر واستمر في التحليق نحو 15 ساعة.وأوضح أن الاختبارات النهائية للصاروخ اكتملت بنجاح، مشيداً بكونه منظومة فريدة لا مثيل لها عالمياً، ومؤكداً أن القوات الاستراتيجية الروسية قادرة على ضمان أمن البلاد واستقرار دولة الاتحاد.، أوضح المتحدث باسم دميتري بيسكوف أن بوتين تلقى تقارير مفصلة من القيادات العسكرية حول الوضع الميداني على جبهات القتال في أوكرانيا. (العربية)