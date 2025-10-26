Advertisement

من مصر.. قافلة مساعدات ضخمة جديدة إلى غزة

Lebanon 24
26-10-2025 | 05:45
دفع الهلال الأحمر المصري، اليوم الأحد، قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة تضم 423 شاحنة محملة بآلاف الأطنان من الإمدادات الإغاثية، في إطار مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" التي أُطلقت قبل أشهر دعمًا للشعب الفلسطيني. وتُعد هذه القافلة الـ58 ضمن المبادرة.
وأوضح الهلال الأحمر في بيان أن القافلة تحمل نحو 10 آلاف طن من المساعدات العاجلة، تشمل أكثر من 300 ألف سلة غذائية، و540 طنًا من الدقيق، إضافة إلى 3 آلاف طن من المستلزمات الطبية والإغاثية، وقرابة 1800 طن من المواد البترولية، وذلك استمرارًا للجهود المصرية في تأمين الدعم الإنساني لسكان القطاع.

ومنذ إطلاق المبادرة في 27 تموز الماضي، واصل الهلال الأحمر المصري إرسال القوافل الإغاثية المتنوعة التي ضمت أغذية، وألبان أطفال، وأدوية، ومستحضرات طبية، ومستلزمات عناية شخصية، ووقودًا.

ويُشرف الهلال الأحمر المصري على تنسيق دخول المساعدات عبر معبر رفح، مؤكدًا عدم إغلاقه من الجانب المصري، ومواصلته العمل الميداني من خلال مراكزه اللوجستية وجهود 35 ألف متطوع، ساهموا حتى اليوم في إدخال ما يزيد على نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة. (روسيا اليوم)
