23
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
من مصر.. قافلة مساعدات ضخمة جديدة إلى غزة
Lebanon 24
26-10-2025
|
05:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
دفع
الهلال
الأحمر المصري، اليوم الأحد، قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى
قطاع غزة
تضم 423 شاحنة محملة بآلاف الأطنان من الإمدادات الإغاثية، في إطار مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" التي أُطلقت قبل أشهر دعمًا للشعب الفلسطيني. وتُعد هذه القافلة الـ58 ضمن المبادرة.
Advertisement
وأوضح الهلال الأحمر في بيان أن القافلة تحمل نحو 10 آلاف طن من المساعدات العاجلة، تشمل أكثر من 300 ألف سلة غذائية، و540 طنًا من الدقيق، إضافة إلى 3 آلاف طن من المستلزمات الطبية والإغاثية، وقرابة 1800 طن من المواد البترولية، وذلك استمرارًا للجهود
المصرية
في تأمين الدعم الإنساني لسكان القطاع.
ومنذ إطلاق المبادرة في 27
تموز
الماضي، واصل الهلال الأحمر المصري إرسال القوافل الإغاثية المتنوعة التي ضمت أغذية، وألبان أطفال، وأدوية، ومستحضرات طبية، ومستلزمات عناية شخصية، ووقودًا.
ويُشرف الهلال الأحمر المصري على تنسيق دخول المساعدات عبر معبر
رفح
، مؤكدًا عدم إغلاقه من الجانب المصري، ومواصلته العمل الميداني من خلال مراكزه اللوجستية وجهود 35 ألف متطوع، ساهموا حتى اليوم في إدخال ما يزيد على نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
مسؤول في الأمم المتحدة : سنبدأ في تسليم مساعدات إنسانية ضخمة إلى غزة بعد غد الأحد
Lebanon 24
مسؤول في الأمم المتحدة : سنبدأ في تسليم مساعدات إنسانية ضخمة إلى غزة بعد غد الأحد
26/10/2025 22:09:02
26/10/2025 22:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: سنسلم مساعدات ضخمة إلى غزة الأحد
Lebanon 24
الأمم المتحدة: سنسلم مساعدات ضخمة إلى غزة الأحد
26/10/2025 22:09:02
26/10/2025 22:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قافلة مساعدات إنسانية وتجارية تتجه إلى السويداء عبر طريق دمشق السويداء (التلفزيون السوري)
Lebanon 24
قافلة مساعدات إنسانية وتجارية تتجه إلى السويداء عبر طريق دمشق السويداء (التلفزيون السوري)
26/10/2025 22:09:02
26/10/2025 22:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة الإمارات تسيّر قافلة مساعدات تحمل نحو 800 طن من مواد طبية وغذائية موجهة إلى أهالي غزة (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
دولة الإمارات تسيّر قافلة مساعدات تحمل نحو 800 طن من مواد طبية وغذائية موجهة إلى أهالي غزة (سكاي نيوز عربية)
26/10/2025 22:09:02
26/10/2025 22:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
يوم الأحد
قطاع غزة
المصرية
الهلال
فلسطين
روسيا
مصرية
تابع
قد يعجبك أيضاً
الكاميرون على صفيح ساخن عشية نتائج الانتخابات الرئاسية
Lebanon 24
الكاميرون على صفيح ساخن عشية نتائج الانتخابات الرئاسية
15:56 | 2025-10-26
26/10/2025 03:56:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حادثة المنيا.. هذا ما اوضحته الداخلية المصرية
Lebanon 24
بعد حادثة المنيا.. هذا ما اوضحته الداخلية المصرية
15:54 | 2025-10-26
26/10/2025 03:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط تصعيد الضغط على فنزويلا.. مدمرة أميركية ترسو في ترينيداد وتوباغو
Lebanon 24
وسط تصعيد الضغط على فنزويلا.. مدمرة أميركية ترسو في ترينيداد وتوباغو
15:32 | 2025-10-26
26/10/2025 03:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة حماس أبلغت بموقع جثة رهينة إسرائيلي في رفح والصليب الاحمر يساعد في البحث عنها
Lebanon 24
حركة حماس أبلغت بموقع جثة رهينة إسرائيلي في رفح والصليب الاحمر يساعد في البحث عنها
15:19 | 2025-10-26
26/10/2025 03:19:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلى في هجمات بطائرات مسيّرة في كييف
Lebanon 24
قتلى في هجمات بطائرات مسيّرة في كييف
15:04 | 2025-10-26
26/10/2025 03:04:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
06:01 | 2025-10-26
26/10/2025 06:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
17:08 | 2025-10-25
25/10/2025 05:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
07:46 | 2025-10-26
26/10/2025 07:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
07:39 | 2025-10-26
26/10/2025 07:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
00:18 | 2025-10-26
26/10/2025 12:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:56 | 2025-10-26
الكاميرون على صفيح ساخن عشية نتائج الانتخابات الرئاسية
15:54 | 2025-10-26
بعد حادثة المنيا.. هذا ما اوضحته الداخلية المصرية
15:32 | 2025-10-26
وسط تصعيد الضغط على فنزويلا.. مدمرة أميركية ترسو في ترينيداد وتوباغو
15:19 | 2025-10-26
حركة حماس أبلغت بموقع جثة رهينة إسرائيلي في رفح والصليب الاحمر يساعد في البحث عنها
15:04 | 2025-10-26
قتلى في هجمات بطائرات مسيّرة في كييف
14:55 | 2025-10-26
للبحث عن الجثث بغزة.. هذا ما نقله الاعلام الاسرائيلي
فيديو
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
26/10/2025 22:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
26/10/2025 22:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
04:16 | 2025-10-19
26/10/2025 22:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24