توقيف مشتبه بهما بسرقة متحف "اللوفر"... وهذا ما شهده مطار شارل ديغول

وتم توقيف أحد المشتبه بهما قرابة الساعة العاشرة مساء في مطار ، أثناء استعداده للصعود على متن طائرة متجهة إلى الخارج، وفق صحيفة "لو باريزيان" ومجلة " "، بينما ألقي القبض على الثاني بعيد ذلك في باريس. أوقفت رجلين، مساء السبت، في إطار التحقيق في سرقة مجوهرات تاريخية من متحف اللوفر في يوم 19 تشرين الأول الجاري، وفق ما أكد مصدران مطلعان مؤكدين معلومات أوردتها وسائل إعلام محلية، الأحد.وتم توقيف أحد المشتبه بهما قرابة الساعة العاشرة مساء في مطار ، أثناء استعداده للصعود على متن طائرة متجهة إلى الخارج، وفق صحيفة "لو باريزيان" ومجلة " "، بينما ألقي القبض على الثاني بعيد ذلك في باريس.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن الموقوف في مطار ديغول كان متجها إلى .



ووضع الرجلان قيد الاحتجاز بتهمة "السرقة في عصابة منظمة وتشكيل عصابة إجرامية".

ويشتبه في كون المشتبه بهما جزءا من مجموعة مكونة من 4 أفراد، سرقت قبل أسبوع قطع مجوهرات من مجموعة التاج الفرنسي تقدر قيمتها بنحو 88 مليون . (سكاي نيوز عربية)