توقيف مشتبه بهما بسرقة متحف "اللوفر"... وهذا ما شهده مطار شارل ديغول

Lebanon 24
26-10-2025 | 06:08
أوقفت السلطات الفرنسية رجلين، مساء السبت، في إطار التحقيق في سرقة مجوهرات تاريخية من متحف اللوفر في باريس يوم 19 تشرين الأول الجاري، وفق ما أكد مصدران مطلعان مؤكدين معلومات أوردتها وسائل إعلام محلية، الأحد.
وتم توقيف أحد المشتبه بهما قرابة الساعة العاشرة مساء في مطار شارل ديغول، أثناء استعداده للصعود على متن طائرة متجهة إلى الخارج، وفق صحيفة "لو باريزيان" ومجلة "باري ماتش"، بينما ألقي القبض على الثاني بعيد ذلك في باريس.
 
وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن الموقوف في مطار شارل ديغول كان متجها إلى الجزائر

ووضع الرجلان قيد الاحتجاز بتهمة "السرقة في عصابة منظمة وتشكيل عصابة إجرامية".
 
ويشتبه في كون المشتبه بهما جزءا من مجموعة مكونة من 4 أفراد، سرقت قبل أسبوع قطع مجوهرات من مجموعة التاج الفرنسي تقدر قيمتها بنحو 88 مليون يورو. (سكاي نيوز عربية) 
