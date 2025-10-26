صاروخ "بوريفيستنيك".. لماذا تُراهن عليه روسيا لتغيير ميزان الردع النوويّ؟

ذكرت "العربية"، أنّ أعلن خلال زيارته لمركز قيادة المشتركة، أنه لا يوجد نظير لصاروخ "بوريفيستنيك" المجنح في العالم.

ويُعد "بوريفيستنيك" من جيل الأسلحة الاستراتيجية الجديدة التي تراهن على تغيير ميزان الردع النووي بها.

ويتميّز الصاروخ بمحركه النووي الذي يمنحه مدى غير محدود تقريباً، ما يجعله قادراً على البقاء في الجوّ لساعات طويلة ومهاجمة أهداف في أي نقطة من العالم، متجاوزاً مسارات الاعتراض التقليدية.



وتقول إن الصاروخ صُمم ليُحلّق على ارتفاعات منخفضة جداً وبمسار غير متوقع، الأمر الذي يعقد مهمة الرادارات والمنظومات الدفاعية المعادية في اكتشافه أو اعتراضه.



كما تشير البيانات الرسمية إلى أن الطاقة النووية تمنحه قدرة على التحليق بسرعات دون سرعة الصوت مع قابلية للبقاء في الجو لفترات طويلة قبل تلقي أوامر بالهجوم.



وبدأ تطوير صاروخ "بوريفيستنيك" بعد انسحاب في كانون الأول 2001 من معاهدة الحد من أنظمة الدفاع الصاروخي لموقعة عام 1972، وهو ما اعتبرته موسكو تهديداً مباشراً لتوازن الردع العالمي.



ومنذ ذلك الحين، كثّفت جهودها لتطوير أسلحة قادرة على تجاوز المنظومات الدفاعية الأميركية، من ضمنها الصواريخ فرط الصوتية "أفانغارد" و"كينغال" و"تسيركون"، إلى جانب الصاروخ النووي الجديد الذي أصبح الآن جاهزاً لدخول مرحلة الاستخدام العملي. (العربية)



