عربي-دولي

بيسكوف: سنرد بقسوة على أي محاولات أوكرانية لاستهداف روسيا بالصواريخ

Lebanon 24
26-10-2025 | 07:22
أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن القوات الروسية سترد بقسوة على أي محاولات من كييف لاستهداف روسيا بصواريخ غربية أيّا كان نوعها.
وقال: "تصريح الرئيس بوتين حول الرد الصاعق على محاولات توجيه ضربات إلى العمق الروسي واضح تماما، القوات الروسية سترد بقسوة على محاولات كييف ضرب بلادنا".

وأضاف أنه "من الواضح أنه من غير المرجح الآن أن تتمكن أوكرانيا من إنتاج صواريخ بمفردها بعد تدمير الجيش الروسي قدراتها العسكرية. وقد تكون الصواريخ التي تفتخر بها كييف بريطانية أو ألمانية أو إيطالية أو غيرها". (روسيا اليوم) 
 
