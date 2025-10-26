بيسكوف: سنرد بقسوة على أي محاولات أوكرانية لاستهداف روسيا بالصواريخ

أكد متحدث أن القوات الروسية سترد بقسوة على أي محاولات من لاستهداف بصواريخ غربية أيّا كان نوعها.

وقال: "تصريح حول الرد الصاعق على محاولات توجيه ضربات إلى العمق الروسي واضح تماما، القوات الروسية سترد بقسوة على محاولات كييف ضرب بلادنا".



وأضاف أنه "من الواضح أنه من غير المرجح الآن أن تتمكن من إنتاج صواريخ بمفردها بعد تدمير الجيش الروسي قدراتها العسكرية. وقد تكون الصواريخ التي تفتخر بها كييف بريطانية أو ألمانية أو إيطالية أو غيرها". (روسيا اليوم)