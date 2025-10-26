Advertisement

عربي-دولي

حادث سير بين سيارات وشاحنة في مصر... وسقوط قتلى وجرحى

Lebanon 24
26-10-2025 | 08:25
ارتفع عدد قتلى حادث طريق السويس المروّع في مصر إلى 7، بينما أُصيب 38 شخصاً.
ووقع الحادث بين عدد من السيارات وشاحنة، ونقلت سيارات الإسعاف الجثث والمصابين إلى المستشفيات. (روسيا اليوم)
 
 
 
