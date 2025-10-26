حادث سير بين سيارات وشاحنة في مصر... وسقوط قتلى وجرحى

ارتفع عدد قتلى حادث المروّع في مصر إلى 7، بينما أُصيب 38 شخصاً.

Advertisement



ووقع الحادث بين عدد من السيارات وشاحنة، ونقلت سيارات الإسعاف الجثث والمصابين إلى المستشفيات. (روسيا اليوم)