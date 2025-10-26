Advertisement

إقتصاد

بشأن المعادن النادرة... ترامب يُوقّع اتفاقاً تجارياً مع ماليزيا

Lebanon 24
26-10-2025 | 09:18
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اتفاقاً تجارياً.
ويُعزّز الإتّفاق وصول الولايات المتحدة إلى المعادن النادرة في وقت تشدد الصين الضوابط عليها. (العربية)
 
