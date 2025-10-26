وضعها الصحي حرج.. اختطاف موظفة أممية في اليمن

قال الصحافي اليمني، فارس الحميري، نقلاً عن مصدر خاص، إن مسلحين حوثيين برفقة عناصر من ما يُعرف بـ"الزينبيات"، داهموا السبت شقة سكنية في حي فج عطان بصنعاء، واعتقلوا الموظفة حنان ، التي تعمل في قسم الخدمات والبروتوكول ببرنامج الغذاء العالمي (WFP).

Advertisement

وبحسب المصدر، فإن عناصر اقتادوا الشيباني إلى جهة مجهولة رغم معاناتها من وضع صحي حرج إثر ولادة مبكرة تسببت في وفاة جنينها قبل أيام فقط، في انتهاك صارخ لأبسط المعايير الإنسانية.



وأضاف المصدر أن الشيباني كانت تعيش حالة من القلق والخوف خلال الأسابيع الماضية بعد أن اعتقل الحوثيون عدداً من زملائها في القسم ذاته، ما فاقم وضعها الصحي وأدى إلى مضاعفات خطيرة قبل حادثة الاعتقال.



وأشار المصدر إلى أن حنان الشيباني هي شقيقة الموظف الأممي ربيع الشيباني، الذي كان الحوثيون قد اعتقلوه أيضًا مطلع الشهر الجاري، قبل أن يُفرجوا عنه في 11 تشرين الأول نتيجة تدهور حالته الصحية بسبب معاناته من فشل كلوي مزمن. (العربية)