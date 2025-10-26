Advertisement

عربي-دولي

وضعها الصحي حرج.. اختطاف موظفة أممية في اليمن

Lebanon 24
26-10-2025 | 11:17
A-
A+
Doc-P-1434265-638970959974047823.jpg
Doc-P-1434265-638970959974047823.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الصحافي اليمني، فارس الحميري، نقلاً عن مصدر خاص، إن مسلحين حوثيين برفقة عناصر من ما يُعرف بـ"الزينبيات"، داهموا السبت شقة سكنية في حي فج عطان بصنعاء، واعتقلوا الموظفة حنان الشيباني، التي تعمل في قسم الخدمات والبروتوكول ببرنامج الغذاء العالمي (WFP).
Advertisement
 
وبحسب المصدر، فإن عناصر الحوثي اقتادوا الشيباني إلى جهة مجهولة رغم معاناتها من وضع صحي حرج إثر ولادة مبكرة تسببت في وفاة جنينها قبل أيام فقط، في انتهاك صارخ لأبسط المعايير الإنسانية.

وأضاف المصدر أن الشيباني كانت تعيش حالة من القلق والخوف خلال الأسابيع الماضية بعد أن اعتقل الحوثيون عدداً من زملائها في القسم ذاته، ما فاقم وضعها الصحي وأدى إلى مضاعفات خطيرة قبل حادثة الاعتقال.

وأشار المصدر إلى أن حنان الشيباني هي شقيقة الموظف الأممي ربيع الشيباني، الذي كان الحوثيون قد اعتقلوه أيضًا مطلع الشهر الجاري، قبل أن يُفرجوا عنه في 11 تشرين الأول نتيجة تدهور حالته الصحية بسبب معاناته من فشل كلوي مزمن. (العربية) 
 
 
مواضيع ذات صلة
اليمن.. إقتحام مقار أممية واعتقال موظفيها
lebanon 24
26/10/2025 22:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24
صنعاء.. الحوثيون يقتحمون مكاتب أممية ويعتقلون موظفين
lebanon 24
26/10/2025 22:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأممي إلى اليمن: على الحوثيين الإفراج الفوري عن موظفينا
lebanon 24
26/10/2025 22:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأممي إلى اليمن: الحوثيون اعتقلوا 11 من موظفي الأمم المتحدة أعقبت مقتل رئيس حكومتهم
lebanon 24
26/10/2025 22:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24

البروتوكول

الشيباني

بروتوكول

الحوثي

الصحاف

شيباني

الزين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:56 | 2025-10-26
15:54 | 2025-10-26
15:32 | 2025-10-26
15:19 | 2025-10-26
15:04 | 2025-10-26
14:55 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24