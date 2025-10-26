Advertisement

عربي-دولي

إمام أوغلو أمام المحكمة بتهمة التجسس

Lebanon 24
26-10-2025 | 12:22
مثُل رئيس بلدية إسطنبول المسجون، أكرم إمام أوغلو، الأحد أمام المحكمة الرئيسية في إسطنبول ضمن تحقيق جديد يشتبه بارتباطه بتهم تتعلق بالتجسس. ويعد هذا أول خروج له من سجن مرمرة منذ سبعة أشهر، حيث يُحتجز احتياطياً منذ مارس على خلفية قضايا فساد ينفيها.
تجمع مئات من أنصار إمام أوغلو أمام مقر المحكمة تعبيراً عن مساندتهم للسياسي المعارض الذي يُنظر إليه على نطاق واسع كمنافس قوي محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان.

يركز التحقيق، الذي فُتح قبل يومين، على مزاعم بشأن صلات بين حملة إمام أوغلو الانتخابية ورجل اعتُقل في يوليو الماضي بتهمة القيام بأنشطة استخباراتية لصالح دول أجنبية. كما شمل الاستجواب مدير حملته السابق نجاتي أوزكان والصحفي مردان يانارداج.

كان إمام أوغلو قد مثل الشهر الماضي أمام محكمة تابعة لسجن سيليفري بخصوص مزاعم تزوير شهادة جامعية. وتأتي جلسة الأحد في ظل استمرار احتجازه الاحتياطي على ذمة قضايا الفساد.

أدى توقيف إمام أوغلو في مارس بتهم تتعلق بالفساد و"صلات بالإرهاب" إلى خروج الآلاف في مظاهرات تُعد الأكبر في تركيا منذ أكثر من عقد. (سكاي نيوز)
