عربي-دولي

سيناتور يرجح استعدادا ديمقراطيا لإنهاء الإغلاق الحكومي

Lebanon 24
26-10-2025 | 13:28
رجح السيناتور الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، كريس مورفي، يوم الأحد استعداد الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي مقابل نحو 20 مليار دولار، وهو مبلغ يقل كثيرًا عن المبلغ الذي كان يطالب به الجمهوريون سابقًا والبالغ 1.5 تريليون دولار.
وقالت القيادة الديمقراطية إن مطالبها تشمل تمديدًا دائمًا للمنح المحسّنة ضمن قانون "أوباماكير"، وإلغاء الإصلاحات التي دعمها الجمهوريون لبرنامج "Medicaid"، إلى جانب تنازلات أخرى يُقدّر أن تكلف نحو 1.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل.

وفي تصريحات لشبكة "CNN" ضمن برنامج "State of the Union"، قال مورفي: "يمكننا على الأرجح التوصل إلى حل بسرعة كبيرة، فقد أعلن الرئيس للتو عن 20 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد الأرجنتيني". وأضاف: "مقابل 20 مليار دولار، يمكننا إعادة فتح الحكومة. هذا مبلغ كافٍ لتخفيف الكثير من الضغوط، ويمكننا إنجاز هذه الصفقة في يوم واحد".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24