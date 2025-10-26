تحرك عسكري محتمل في أميركا الجنوبية.. هذا ما سيطلع ترامب الكونغرس عليه

Advertisement

قال السناتور ليندسي غراهام إن سيطلع قريبا على "عمليات عسكرية محتملة" في أميركا الجنوبية، وذلك في إطار حملته العسكرية المتوسعة ضد ما وصفه بـ"تجار المخدرات الأجانب"، وهي حملة أثارت قلقا داخليا في نهاية هذا الأسبوع بينما يواصل جولته الآسيوية.ودافع غراهام، وهو من أبرز حلفاء ، عن صلاحيات الرئيس الجمهوري في توسيع العمليات العسكرية في أميركا الجنوبية مع تصعيد الضغوط على .وأشار إلى أن توسيع الحملة لتشمل ضربات برية "احتمال حقيقي"، مضيفا في مقابلة مع شبكة "سي بي سي": "أن الرئيس أبلغه بأن الكونغرس سيطلع على "عمليات عسكرية محتملة ضد وكولومبيا" بعد عودته من الرحلة.