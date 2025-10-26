Advertisement

عربي-دولي

تحرك عسكري محتمل في أميركا الجنوبية.. هذا ما سيطلع ترامب الكونغرس عليه

Lebanon 24
26-10-2025 | 14:25
قال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن الرئيس دونالد ترامب سيطلع الكونغرس قريبا على "عمليات عسكرية محتملة" في أميركا الجنوبية، وذلك في إطار حملته العسكرية المتوسعة ضد ما وصفه بـ"تجار المخدرات الأجانب"، وهي حملة أثارت قلقا داخليا في نهاية هذا الأسبوع بينما يواصل جولته الآسيوية.
ودافع غراهام، وهو من أبرز حلفاء ترامب، عن صلاحيات الرئيس الجمهوري في توسيع العمليات العسكرية في أميركا الجنوبية مع تصعيد الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأشار إلى أن توسيع الحملة لتشمل ضربات برية "احتمال حقيقي"، مضيفا في مقابلة مع شبكة "سي بي سي": "أن الرئيس أبلغه بأن الكونغرس سيطلع على "عمليات عسكرية محتملة ضد فنزويلا وكولومبيا" بعد عودته من الرحلة.
