عربي-دولي
ضحايا وأضرار.. إعصار "ميليسا" يتعاظم إلى الفئة الرابعة ويهدد شمال الكاريبي
Lebanon 24
26-10-2025
|
14:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
اشتد الإعصار "ميليسا" إلى فئة
رابعة
، مع أمطار غزيرة وفيضانات وانهيارات أرضية "مهدِّدة للحياة وكارثية" في أجزاء من هايتي وجامايكا، وسط توقعات باقترابه من الفئة الخامسة، وفق
المركز الوطني
للأعاصير.
يرجَّح وصول "ميليسا" إلى الساحل الجنوبي لجامايكا كإعصار كبير ليل الاثنين/صباح الثلاثاء، ثم كوبا بحلول أواخر الثلاثاء، فجنوب شرق ووسط جزر البهاما وجزر توركس وكايكوس لاحقًا. التقديرات تشير إلى أمطار قد تبلغ 76 سم على جامايكا وجنوب هيسبانيولا، وتصل محليًا إلى 106 سم، مع تحذيرات بأضرار واسعة للبنية التحتية وانقطاعات كهرباء واتصالات.
تسببت
العاصفة
بمقتل ثلاثة أشخاص في هايتي ورابع في
جمهورية الدومينيكان
، مع مفقود واحد. سُجّلت فيضانات وارتفاع مناسيب أنهار وتدمير جسر في هايتي، وأُضير نحو 200 منزل في الدومينيكان وتضررت شبكات المياه لأكثر من نصف مليون مشترك، إلى جانب سقوط أشجار وإشارات مرور وانهيارين أرضيين وعزل أكثر من 20 قرية.
جامايكا فعّلت أكثر من 650 ملجأ وأغلقت مطار نورمان مانلي في كينغستون مساء السبت، فيما حثّ رئيس الوزراء أندرو هولنس السكان على اتخاذ التدابير فورًا. كوبا أصدرت تحذيرات إعصار لمقاطعات في الشرق، بينما تتوقع أرصاد البهاما ظروف عاصفة استوائية أو إعصار مطلع الأسبوع.
"ميليسا" هي العاصفة الثالثة عشرة المسمّاة في موسم
الأطلسي
، المتوقَّع أن يكون أعلى من المعدّل مع 13–18 عاصفة مسمّاة، بحسب توقعات أمريكية سابقة. (CBS)
