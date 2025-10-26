إطار تجاري أولي بين واشنطن وبكين قبل لقاء ترامب وشي

Advertisement

من المقرر وضع اللمسات الأخيرة عند لقاء الرئيسين وشي جين بينغ يوم الخميس في قمة "أبيك" بجيونجو، كوريا الجنوبية. أكدت الاجتماع، فيما لم تعلن بكين ذلك بعد. ويرجّح بيسنت تمديد الهدنة الجمركية بعد 10 تشرين الثاني، ودفع الصين إلى استئناف شراء فول الصويا الأميركي المتوقف منذ أيلول.وصف الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير التقدّم بأنه خطوة لتعزيز الوصول إلى المعادن الأرضية النادرة الصينية وإحداث توازن أكبر في العلاقات. وشملت المناقشات أيضًا نقل ملكية تيك توك إلى ، والتعاون في أزمة الفنتانيل، وقضايا تجارية منها رسوم الموانئ. وقال كبير المفاوضين الصينيين لي تشنغ جانغ إن المحادثات كانت “مكثفة وبنّاءة”، مع تمسّك بكين بالدفاع عن مصالحها والسعي إلى حلول عملية.أعرب ، مع بدء جولة آسيوية لخمسة أيام، عن تفاؤله قائلاً: “أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع الصين”، ملمّحًا إلى لقاءات لاحقة مع شي في الصين ثم في الولايات المتحدة، وربما في مار إيه لاغو. ويُنتظر أن يتناول لقاؤهما أيضًا تايوان، وملف جيمي لاي في هونغ كونغ، ودور بكين المحتمل في التأثير على في .يأتي الإطار الأولي بعد أشهر من رسوم متبادلة وعقوبات وحظر تصدير، ومع تصاعد القلق العالمي من قيود الصين على المعادن النادرة والمغناطيسات الحيوية لصناعات السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات. ورغم الانفراجة، لا تزال الحيطة متبادلة؛ إذ يُنظر إلى الاتفاق على أنه خطوة هشّة ولكن مبشّرة نحو استقرار تدريجي في العلاقات التجارية بين القوتين. (إنديا توداي)