22
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
إطار تجاري أولي بين واشنطن وبكين قبل لقاء ترامب وشي
Lebanon 24
26-10-2025
|
14:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
توصل كبار المسؤولين
الأميركيين
والصينيين إلى إطار مبدئي لاتفاق تجاري يخفّف التوتر ويؤجّل تعريفات وقيودًا وشيكة، وذلك على هامش قمة آسيان في كوالالمبور. وأعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الإطار يجنّب فرض رسوم أميركية بنسبة 100% على الواردات
الصينية
كانت مقررة في 1 تشرين الثاني، فيما ستؤجّل
الصين
لمدة عام إطلاق نظام تراخيص تصدير المعادن النادرة ريثما يخضع للمراجعة. من جهتها اكتفت بكين بالحديث عن "إجماع أولي" بانتظار الموافقات الداخلية.
Advertisement
من المقرر وضع اللمسات الأخيرة عند لقاء الرئيسين
دونالد ترامب
وشي جين بينغ يوم الخميس في قمة "أبيك" بجيونجو، كوريا الجنوبية.
واشنطن
أكدت الاجتماع، فيما لم تعلن بكين ذلك بعد. ويرجّح بيسنت تمديد الهدنة الجمركية بعد 10 تشرين الثاني، ودفع الصين إلى استئناف شراء فول الصويا الأميركي المتوقف منذ أيلول.
وصف الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير التقدّم بأنه خطوة لتعزيز الوصول إلى المعادن الأرضية النادرة الصينية وإحداث توازن أكبر في العلاقات. وشملت المناقشات أيضًا نقل ملكية تيك توك إلى
الولايات المتحدة
، والتعاون في أزمة الفنتانيل، وقضايا تجارية منها رسوم الموانئ. وقال كبير المفاوضين الصينيين لي تشنغ جانغ إن المحادثات كانت “مكثفة وبنّاءة”، مع تمسّك بكين بالدفاع عن مصالحها والسعي إلى حلول عملية.
أعرب
ترامب
، مع بدء جولة آسيوية لخمسة أيام، عن تفاؤله قائلاً: “أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع الصين”، ملمّحًا إلى لقاءات لاحقة مع شي في الصين ثم في الولايات المتحدة، وربما في مار إيه لاغو. ويُنتظر أن يتناول لقاؤهما أيضًا تايوان، وملف جيمي لاي في هونغ كونغ، ودور بكين المحتمل في التأثير على
روسيا
في
أوكرانيا
.
يأتي الإطار الأولي بعد أشهر من رسوم متبادلة وعقوبات وحظر تصدير، ومع تصاعد القلق العالمي من قيود الصين على المعادن النادرة والمغناطيسات الحيوية لصناعات السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات. ورغم الانفراجة، لا تزال الحيطة متبادلة؛ إذ يُنظر إلى الاتفاق على أنه خطوة هشّة ولكن مبشّرة نحو استقرار تدريجي في العلاقات التجارية بين القوتين. (إنديا توداي)
مواضيع ذات صلة
النحاس يقفز 2% وسط مخاوف من التوتر التجاري بين واشنطن وبكين
Lebanon 24
النحاس يقفز 2% وسط مخاوف من التوتر التجاري بين واشنطن وبكين
27/10/2025 03:17:59
27/10/2025 03:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سباق المعادن النادرة يشتعل بين واشنطن وبكين
Lebanon 24
سباق المعادن النادرة يشتعل بين واشنطن وبكين
27/10/2025 03:17:59
27/10/2025 03:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تصاعد حدة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.. تراجع في أسعار العملات المشفرة
Lebanon 24
مع تصاعد حدة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.. تراجع في أسعار العملات المشفرة
27/10/2025 03:17:59
27/10/2025 03:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً
Lebanon 24
مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً
27/10/2025 03:17:59
27/10/2025 03:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الأميركيين
أوكرانيا
من جهته
الصينية
الرئيسي
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
إسرائيل تتهم مسؤولاً إيرانياً بتدبير مؤامرات هجمات مُحبطَة
Lebanon 24
إسرائيل تتهم مسؤولاً إيرانياً بتدبير مؤامرات هجمات مُحبطَة
17:53 | 2025-10-26
26/10/2025 05:53:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الملك عبدالله الثاني: لن نقبل باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة
Lebanon 24
الملك عبدالله الثاني: لن نقبل باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة
17:42 | 2025-10-26
26/10/2025 05:42:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذه الاسباب انسحبت اسرائيل من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة
Lebanon 24
لهذه الاسباب انسحبت اسرائيل من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة
17:37 | 2025-10-26
26/10/2025 05:37:01
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: سنحصل على عدد إضافي من مقاتلات "ميراج"
Lebanon 24
زيلينسكي: سنحصل على عدد إضافي من مقاتلات "ميراج"
17:30 | 2025-10-26
26/10/2025 05:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"الخط الأصفر" في غزة.. بين الحياة والمنفى
Lebanon 24
"الخط الأصفر" في غزة.. بين الحياة والمنفى
17:00 | 2025-10-26
26/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
06:01 | 2025-10-26
26/10/2025 06:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
07:46 | 2025-10-26
26/10/2025 07:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
07:39 | 2025-10-26
26/10/2025 07:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
00:18 | 2025-10-26
26/10/2025 12:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفيت في منزلها.. رحيل ممثلة معروفة بعد مسيرة حافلة (صورة)
Lebanon 24
تُوفيت في منزلها.. رحيل ممثلة معروفة بعد مسيرة حافلة (صورة)
03:02 | 2025-10-26
26/10/2025 03:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:53 | 2025-10-26
إسرائيل تتهم مسؤولاً إيرانياً بتدبير مؤامرات هجمات مُحبطَة
17:42 | 2025-10-26
الملك عبدالله الثاني: لن نقبل باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة
17:37 | 2025-10-26
لهذه الاسباب انسحبت اسرائيل من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة
17:30 | 2025-10-26
زيلينسكي: سنحصل على عدد إضافي من مقاتلات "ميراج"
17:00 | 2025-10-26
"الخط الأصفر" في غزة.. بين الحياة والمنفى
16:56 | 2025-10-26
واشنطن: على الدعم السريع حماية المدنيين في الفاشر فورا
فيديو
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
27/10/2025 03:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
27/10/2025 03:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
27/10/2025 03:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24