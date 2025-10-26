الشرع إلى السعودية

Advertisement

وذكرت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية لـ"سانا" أن "الرئيس الشرع سيلتقي خلال الزيارة الأمير محمد لبحث سبُل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وخصوصاً فيما يتعلق بمجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".ومن المقرر أن يلقي الرئيس الشرع كلمة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في العاصمة ، كما سيجتمع مع كبرى الشركات الاستثمارية والمؤسسات الاقتصادية العالمية.