عربي-دولي

الشرع إلى السعودية

Lebanon 24
26-10-2025 | 16:25
يجري الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة عمل بعد غد الثلاثاء إلى المملكة العربية السعودية يلتقي خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ويشارك في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.
وذكرت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية لـ"سانا" أن "الرئيس الشرع سيلتقي خلال الزيارة الأمير محمد بن سلمان لبحث سبُل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وخصوصاً فيما يتعلق بمجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الشرع كلمة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، كما سيجتمع مع كبرى الشركات الاستثمارية والمؤسسات الاقتصادية العالمية.
