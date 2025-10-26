22
عربي-دولي
وسط توتر مع بكين.. هيغسيث يزور منطقة المحيطين الهندي والهادئ
Lebanon 24
26-10-2025
|
16:25
يتوجه
وزير الدفاع
الأميركي بيت هيغسيث الأسبوع المقبل إلى دول عدة في منطقة المحيطين
الهندي
والهادئ، حسبما أعلنت
وزارة الدفاع
الأميركية (البنتاغون) التي تعتبر المنطقة "أولوية".
تشمل جولة هيغسيث زيارة هاواي واليابان وماليزيا وفيتنام، بالإضافة إلى
كوريا الجنوبية
، وفقًا لبيان وزارة الدفاع الأميركية.
وسيحث الوزير الأميركي حلفاء بلاده، على وجه الخصوص، على زيادة إنفاقهم الدفاعي "في مواجهة التهديدات الإقليمية المتزايدة".
تعد هذه ثاني جولة لوزير الدفاع الأميركي إلى المنطقة، بعد زيارة سابقة شملت غوام والفلبين واليابان في آذار.
وتتزامن الجولة مع زيارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الذي سيلتقي بشكل خاص الرئيس الصيني شي جينبينغ يوم الخميس في
كوريا
الجنوبية.
وتعتبر وزارة الدفاع الأميركية منطقة المحيطين الهندي والهادئ "أولوية" في ظل التوتر القائم بين
واشنطن
وبكين.
