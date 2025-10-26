Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: سنحصل على عدد إضافي من مقاتلات "ميراج"

Lebanon 24
26-10-2025 | 17:30
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده ستحصل من فرنسا على عدد إضافي من مقاتلات "ميراج"، مشيرا في الوقت نفسه إلى مواصلة بريطانيا تزويد كييف بوسائل دفاع جوي.
وقال زيلينسكي في كلمة مصورة نشرها على قناة تليغرام: "أود أن أتوجه بالشكر إلى بريطانيا وفرنسا. هناك قرار بشأن مقاتلات "ميراج" إضافية لأوكرانيا وصواريخ دفاع جوي. بريطانيا ستواصل المساعدة بشأن الدفاع الجوي، بالصواريخ وإنتاج المسيرات الاعتراضية".

جدير بالذكر، أن كييف تسلمت أول دفعة من المقاتلة "ميراج" الفرنسية من باريس في فبراير من هذا العام. في ذلك الوقت، لم يُحدد سيباستيان ليكورنو، وزير القوات المسلحة الفرنسية آنذاك، إجمالي عدد المقاتلات المقرر تسليمها. ومع ذلك، من المعروف الآن أن طائرة واحدة على الأقل من الطائرات التي سلمتها فرنسا تحطمت بسبب عطل فني.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24