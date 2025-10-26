زيلينسكي: سنحصل على عدد إضافي من مقاتلات "ميراج"

Advertisement

أعلن الرئيس الأوكراني ، أن بلاده ستحصل من على عدد إضافي من مقاتلات "ميراج"، مشيرا في الوقت نفسه إلى مواصلة تزويد بوسائل دفاع جوي.وقال في كلمة مصورة نشرها على قناة تليغرام: "أود أن أتوجه بالشكر إلى بريطانيا وفرنسا. هناك قرار بشأن مقاتلات "ميراج" إضافية لأوكرانيا وصواريخ دفاع جوي. بريطانيا ستواصل المساعدة بشأن الدفاع الجوي، بالصواريخ وإنتاج المسيرات الاعتراضية".جدير بالذكر، أن كييف تسلمت أول دفعة من المقاتلة "ميراج" من في فبراير من هذا العام. في ذلك الوقت، لم يُحدد سيباستيان ليكورنو، وزير القوات المسلحة الفرنسية آنذاك، إجمالي عدد المقاتلات المقرر تسليمها. ومع ذلك، من المعروف الآن أن طائرة واحدة على الأقل من الطائرات التي سلمتها فرنسا تحطمت بسبب عطل فني.