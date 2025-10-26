Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تتهم مسؤولاً إيرانياً بتدبير مؤامرات هجمات مُحبطَة

Lebanon 24
26-10-2025
قالت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنها حدّدت مسؤولاً إيرانياً كبيراً بوصفه "العقل المدبّر" وراء مؤامرات لشنّ هجمات جرى إحباطها في أوروبا وأستراليا. وفي بيانٍ مشترك، أوضح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنّ الشخص المعني "ممثل رفيع المستوى لإيران".
وبحسب الرواية الإسرائيلية، كثّفت طهران جهودها لاستهداف مواقع إسرائيلية ويهودية حول العالم منذ الهجوم الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل في 7  تشرين الأول 2023. وأشار البيان إلى إحباط محاولات لشن هجمات في ألمانيا واليونان وأستراليا هذا العام والعام الماضي "بمساعدة الموساد".

وأُفيد بأنّ الرجل المزعوم المسؤول عن تلك المؤامرات يُدعى "سردار عمار"، ووُصف بأنه قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني. وجاء في البيان: "تحت قيادة عمار، تم إنشاء آلية مهمّة لتشجيع الهجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في إسرائيل وفي الخارج". (24)
