إسرائيل تتهم مسؤولاً إيرانياً بتدبير مؤامرات هجمات مُحبطَة

قالت الحكومة ، اليوم الأحد، إنها حدّدت مسؤولاً إيرانياً كبيراً بوصفه "العقل المدبّر" وراء مؤامرات لشنّ هجمات جرى إحباطها في وأستراليا. وفي بيانٍ مشترك، أوضح جهاز الاستخبارات (الموساد) ومكتب رئيس الوزراء بنيامين أنّ الشخص المعني "ممثل رفيع المستوى لإيران".وبحسب الرواية الإسرائيلية، كثّفت جهودها لاستهداف مواقع إسرائيلية ويهودية حول العالم منذ الهجوم الذي شنّته حركة على في 7 تشرين الأول 2023. وأشار البيان إلى إحباط محاولات لشن هجمات في واليونان وأستراليا هذا العام والعام الماضي "بمساعدة الموساد".وأُفيد بأنّ الرجل المزعوم المسؤول عن تلك المؤامرات يُدعى "سردار عمار"، ووُصف بأنه قائد بارز في . وجاء في البيان: "تحت قيادة عمار، تم إنشاء آلية مهمّة لتشجيع الهجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية وفي الخارج". (24)