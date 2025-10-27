25
عربي-دولي
من هو العقل المدبر لهجمات إيرانية على أهداف إسرائيلية؟ (صورة)
Lebanon 24
27-10-2025
|
00:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" معلومات تتعلق بسردار عمار، والذي اتهمه "الموساد" بالوقوف وراء هجمات على أهداف يهودية وإسرائيلية في دول عدة خلال عامي 2024 و2025.
ونشرت الصحيفة صورة لسردار، وقالت نقلا عن "الموساد"، إنه قائد في فيلق
القدس
بالحرس الثوري
الإيراني
، تزعم مجموعة تضم 11 ألف عنصر، هدفها تشجيع الهجمات ضد الإسرائيليين واليهود
في إسرائيل
وخارجها.
ووفق "الموساد"، فإن شبكة سردار، مسؤولة عن محاولات لشنّ الهجمات التي كُشف عنها في اليونان وأستراليا وألمانيا خلال العام الماضي.
وأشار "الموساد" إلى أن "إخفاقات سردار العديدة أدت إلى موجة اعتقالات وكشف أمره".
وقال "الموساد" إن شبكة سردار ركزت نشاطها الإرهابي على مسارين، الأول تمثل بالأعمال التخريبية، حيث نفذت أعمال تخريب وإحراق متعمد لمحلات تجارية يهودية مثل مطاعم ومقاهٍ، بالإضافة إلى مؤسسات ومعابد يهودية.
أما المسار الثاني، فكان يُنفّذ عادة بعد مرحلة التخريب أو بالتزامن معها، ويتضمن إيذاءً جسديا لأهداف فردية، لا سيما شخصيات بارزة.
وكان بيان صادر عن مكتب
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
باسم "الموساد" نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، قد قال إن سردار، الذي يعمل تحت إمرة قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني،
أشرف على
"شبكة عمليات سرية، حاولت تنفيذ هجمات في أستراليا واليونان وألمانيا".
وأوضح البيان أن الشبكة اعتمدت أسلوب "الإرهاب بلا بصمات إيرانية"، من خلال "تجنيد أجانب واستخدام مجرمين واتصالات مشفرة"، مضيفا أن "جهودا استخبارية مشتركة مع شركاء دوليين أدت إلى إحباط عشرات المخططات وإنقاذ أرواح عديدة". (سكاي نيوز عربية)

