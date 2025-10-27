"استفزاز" قد يؤدي إلى حرب.. هكذا ردت فنزويلا على مناورات أميركا في ترينيداد وتوباغو

Advertisement

رأت كراكاس أمس الأحد ان رسو سفينة حربية أميركية في ترينيداد وتوباغو هو "استفزاز" قد يؤدي إلى نشوب حرب.وأكدت سلطات الأرخبيل الواقع على بعد نحو عشرة كيلومترات من وصول السفينة الحربية الأميركية "يو إس إس غرايفلي" إلى العاصمة بورت أوف سبين برفقة وحدة من للمشاركة رسميا في تدريبات مع الجيش الترينيدادي.ويأتي ذلك مع نشر سبع سفن حربية في منطقة وواحدة في خليج في إطار عملية لمكافحة تهريب المخدرات، إضافة إلى إعلان تفويضه وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه" تنفيذ عمليات سرية على الأراضي الفنزويلية.واحتجت كراكاس في بيان على زيارة المدمرة "غرايفلي"، ورأت في ذلك "استفزازا عسكريا من ترينيداد وتوباغو بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لإثارة حرب في منطقة البحر الكاريبي".كما زعمت الحكومة الفنزويلية أنها "أسرت مجموعة من المرتزقة" المرتبطين بـ"وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية"، وكشفت عن تحضيرهم لـ"هجوم زائف يهدف إلى إثارة مواجهة عسكرية شاملة ضد بلدنا".ويتّهم الرئيس الأميركي ترامب نظيره بالتورط مباشرة في تهريب المخدرات، وهو ما ينفيه .ورأى الرئيس الفنزويلي أن ترفع شعار مكافحة المخدرات "لفرض تغيير في الحُكم" والاستيلاء على مخزون الكبير في فنزويلا.