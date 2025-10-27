ترامب ينهي زيارته ماليزيا.. ويتوجه اليوم الى اليابان



يواصل الرئيس الأميركي ، الاثنين، جولته الآسيوية حيث توجه إلى ، المحطة الثانية من الجولة، قبل اجتماعه المرتقب مع الذي يؤمل منه وضع حد للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.وأعطت وبكين إشارات تفاؤل خلال عطلة نهاية الأسبوع بشأن فرص التوصل إلى اتفاق، وهو ما ساعد الاثنين في دفع مؤشر نيكي الياباني إلى ما فوق 50 ألف نقطة للمرة الأولى.

وبعد وصوله إلى طوكيو من المتوقع أن يلتقي امبراطور اليابان مساء الاثنين، ويجتمع الثلاثاء مع رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي.



الأميركي إنه سمع "أشياء عظيمة عنها" وأشاد بأنها كانت مقربة من رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي الذي تم اغتياله وكانت تربطه به علاقات وثيقة.



وأعلنت تاكايتشي أنها أبلغت ترامب في مكالمة هاتفية السبت أن "تعزيز التحالف بين اليابان والولايات المتحدة هو الأولوية القصوى لإدارتي على الصعيدين الدبلوماسي والأمني".