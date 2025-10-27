Advertisement

عربي-دولي

ترامب ينهي زيارته ماليزيا.. ويتوجه اليوم الى اليابان

Lebanon 24
27-10-2025 | 00:54
يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، جولته الآسيوية حيث توجه إلى اليابان، المحطة الثانية من الجولة، قبل اجتماعه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يؤمل منه وضع حد للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأعطت واشنطن وبكين إشارات تفاؤل خلال عطلة نهاية الأسبوع بشأن فرص التوصل إلى اتفاق، وهو ما ساعد الاثنين في دفع مؤشر نيكي الياباني إلى ما فوق 50 ألف نقطة للمرة الأولى.
وبعد وصوله إلى طوكيو من المتوقع أن يلتقي ترامب امبراطور اليابان مساء الاثنين، ويجتمع الثلاثاء مع رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي.

وقال الرئيس الأميركي إنه سمع "أشياء عظيمة عنها" وأشاد بأنها كانت مقربة من رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي الذي تم اغتياله وكانت تربطه به علاقات وثيقة.

وأعلنت تاكايتشي أنها أبلغت ترامب في مكالمة هاتفية السبت أن "تعزيز التحالف بين اليابان والولايات المتحدة هو الأولوية القصوى لإدارتي على الصعيدين الدبلوماسي والأمني".
