لا توافق على رئاسة لجنة إدارة غزة مع حماس.. هذا ما كشفه مصدر في السلطة الفلسطينية

Advertisement

كشف مصدر في لـ" عربية" أنه لا يوجد حتى الوقت الراهن توافق على رئاسة لجنة مع حركة .ولفت المصدر إلى أن موقف السلطة يتمثل في وجوب أن يكون رئيس لجنة إدارة وزيرا في الحكومة .وأعلن أن السلطة الفلسطينية اتفقت مع حماس على محددات معينة من بينها قضية لجنة ومكوناتها.وأاشر المصدر الفلسطيني أيضا، إلى أن حماس نقضت التفاهمات بإصدارها بياناً مشتركاً مع الفصائل الأخرى عقب اجتماع .ولفت في الوقت نفسه إلى أن موقف حماس يمثل انقلابا على التفاهمات المتفق عليها سابقا.ويوم الجمعة الماضي، أصدرت الفصائل الفلسطينية بيانا مشتركا تناول أبرز مخرجات الاجتماعات، التي احتضنتها .