عربي-دولي

لا توافق على رئاسة لجنة إدارة غزة مع حماس.. هذا ما كشفه مصدر في السلطة الفلسطينية

Lebanon 24
27-10-2025 | 03:30
كشف مصدر في السلطة الفلسطينية لـ"سكاي نيوز عربية" أنه لا يوجد حتى الوقت الراهن توافق على رئاسة لجنة إدارة قطاع غزة مع حركة حماس.
ولفت المصدر إلى أن موقف السلطة يتمثل في وجوب أن يكون رئيس لجنة إدارة قطاع غزة وزيرا في الحكومة الفلسطينية.

وأعلن أن السلطة الفلسطينية اتفقت مع حماس على محددات معينة من بينها قضية لجنة إدارة غزة ومكوناتها.

وأاشر المصدر الفلسطيني أيضا، إلى أن حماس نقضت التفاهمات بإصدارها بياناً مشتركاً مع الفصائل الأخرى عقب اجتماع القاهرة.

ولفت في الوقت نفسه إلى أن موقف حماس يمثل انقلابا على التفاهمات المتفق عليها سابقا.

ويوم الجمعة الماضي، أصدرت الفصائل الفلسطينية بيانا مشتركا تناول أبرز مخرجات الاجتماعات، التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة.
 
