عربي-دولي

مادورو يلغي مقابلة تلفزيونية.. اليكم السبب

Lebanon 24
27-10-2025 | 03:32
Doc-P-1434497-638971544951322523.webp
Doc-P-1434497-638971544951322523.webp photos 0
كشفت شبكة "سي بي إس نيوز" CBS News أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ألغى في اللحظة الأخيرة مقابلة كانت مقررة مع برنامج "60 دقيقة"، رغم التحضيرات المكثفة من فريق التصوير داخل القصر الرئاسي في كاراكاس، في خطوة وصفتها الشبكة بأنها تعكس قلق النظام من الظهور الإعلامي الخارجي في ظل الانهيار الداخلي المتسارع.
وذكرت مراسلة البرنامج شارين ألفونسي أن فريقها تمكن من توثيق مشاهد نادرة من داخل فنزويلا تظهر حياة يومية يطغى عليها انقطاع الكهرباء ونقص الغذاء والدواء وازدياد معدلات الجوع، مشيرة إلى أن أكثر من 70% من السكان البالغ عددهم نحو 28 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.

وأضاف التقرير أن البلاد تواجه تضخماً ثلاثي الرقم جعل العملة الفنزويلية بلا قيمة تقريباً، فيما اضطر أكثر من 8 ملايين فنزويلي – أي نحو خمس السكان – إلى الهجرة خلال العقد الأخير، في واحدة من أكبر موجات النزوح في تاريخ أميركا اللاتينية.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

نيكولاس مادورو

سي بي إس نيوز

القصر الرئاسي

الفنزويلي

60 دقيقة

فنزويلية

لي نيكول

