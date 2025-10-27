مادورو يلغي مقابلة تلفزيونية.. اليكم السبب

Advertisement

كشفت شبكة " " CBS News أن ألغى في اللحظة الأخيرة مقابلة كانت مقررة مع برنامج " "، رغم التحضيرات المكثفة من فريق التصوير داخل في ، في خطوة وصفتها الشبكة بأنها تعكس قلق النظام من الظهور الإعلامي الخارجي في ظل الانهيار الداخلي المتسارع.وذكرت مراسلة البرنامج شارين ألفونسي أن فريقها تمكن من توثيق مشاهد نادرة من داخل تظهر حياة يومية يطغى عليها انقطاع الكهرباء ونقص الغذاء والدواء وازدياد معدلات الجوع، مشيرة إلى أن أكثر من 70% من السكان البالغ عددهم نحو 28 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.وأضاف التقرير أن البلاد تواجه تضخماً ثلاثي الرقم جعل العملة الفنزويلية بلا قيمة تقريباً، فيما اضطر أكثر من 8 ملايين فنزويلي – أي نحو خمس السكان – إلى الهجرة خلال العقد الأخير، في واحدة من أكبر موجات النزوح في تاريخ أميركا اللاتينية.