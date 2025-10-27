ترامب قد يمدد جولته الآسيوية.. ويتطلع للقاء رئيسة وزراء اليابان وزعيم كوريا الشمالية

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي ، اليوم الاثنين، انه يتطلع للقاء رئيسة الوزراء المنتخبة حديثاً ساناي تاكايتشي، واصفا إياها بـ"الحليفة عظيمة" لرئيس الوزراء الراحل شينزو آبي.وشدد على أنه "يود كثيراً" لقاء الزعيم الكوري كيم جونغ أون أثناء جولته الآسيوية.ولم يستبعد الرئيس الأميركي، في تصريحات أدلى بها للصحافيين على متن طائرته، تمديد الجولة التي تشمل الاثنين والثلاثاء، وكوريا الجنوبية الأربعاء والخميس، بعدما زار ماليزيا أمس الأحد.ويواصل الرئيس الأميركي جولته الآسيوية، حيث توجه في وقت سابق إلى اليابان، المحطة الثانية من الجولة، قبل اجتماعه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يؤمل منه وضع حد للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.وأعطت وبكين إشارات تفاؤل خلال عطلة نهاية الأسبوع بشأن فرص التوصل إلى اتفاق، وهو ما ساعد الاثنين في دفع مؤشر نيكي الياباني إلى ما فوق 50 ألف نقطة للمرة الأولى.وبعد وصوله إلى طوكيو من المتوقع أن يلتقي ترامب إمبراطور اليابان، مساء اليوم الاثنين، ويجتمع، الثلاثاء، مع رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي.الأميركي للصحافيين في كوالالمبور "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق"، بعدما اختتم وزير الخزانة سكوت بيسنت، ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ، يومين من الاجتماعات.بدورها، أكدت أنها توصلت إلى "توافق أولي" مع لتسوية خلافاتهما التجارية.