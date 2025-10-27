26
عربي-دولي
بعد الضربة الاسرائيلية على غزة.. روبيو يؤكد: لا نعتبر ذلك انتهاكا لوقف إطلاق النار
Lebanon 24
27-10-2025
|
05:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو اليوم الإثنين ان ن
واشنطن
لا تعتبر الضربة التي قالت
إسرائيل
إنها استهدفت عضوا في حركة فلسطينية مسلحة في
قطاع غزة
انتهاكا لوقف إطلاق النار الذي تدعمه
الولايات المتحدة
.
وقالت إسرائيل إنها استهدفت، السبت الماضي، عضوا في حركة
الجهاد
وإنه كان يخطط لمهاجمة قوات إسرائيلية.
وأصدرت الحركة بيانا أمس الأحد قالت فيه "إن ادعاء جيش
الاحتلال
أن كوادر من سرايا
القدس
في النصيرات كانوا يعدون لعمل وشيك هو محض ادعاء كاذب وافتراء يسعى الاحتلال من ورائه إلى تبرير عدوانه وخرقه لوقف إطلاق النار".
وفي تصريحات على متن طائرة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
خلال رحلة إلى آسيا، قال روبيو "لا نعتبر ذلك انتهاكا لوقف إطلاق النار".
وأضاف روبيو أن إسرائيل لم تتنازل عن حقها في الدفاع عن النفس في إطار الاتفاق الذي توسطت فيه واشنطن ومصر وقطر والذي أطلقت بموجبه حركة
حماس
سراح الرهائن الأحياء المتبقين في القطاع هذا الشهر.
