بعد الضربة الاسرائيلية على غزة.. روبيو يؤكد: لا نعتبر ذلك انتهاكا لوقف إطلاق النار

الأميركي ماركو روبيو اليوم الإثنين ان ن لا تعتبر الضربة التي قالت إنها استهدفت عضوا في حركة فلسطينية مسلحة في انتهاكا لوقف إطلاق النار الذي تدعمه .وقالت إسرائيل إنها استهدفت، السبت الماضي، عضوا في حركة وإنه كان يخطط لمهاجمة قوات إسرائيلية.وأصدرت الحركة بيانا أمس الأحد قالت فيه "إن ادعاء جيش أن كوادر من سرايا في النصيرات كانوا يعدون لعمل وشيك هو محض ادعاء كاذب وافتراء يسعى الاحتلال من ورائه إلى تبرير عدوانه وخرقه لوقف إطلاق النار".وفي تصريحات على متن طائرة الرئيس الأميركي خلال رحلة إلى آسيا، قال روبيو "لا نعتبر ذلك انتهاكا لوقف إطلاق النار".وأضاف روبيو أن إسرائيل لم تتنازل عن حقها في الدفاع عن النفس في إطار الاتفاق الذي توسطت فيه واشنطن ومصر وقطر والذي أطلقت بموجبه حركة سراح الرهائن الأحياء المتبقين في القطاع هذا الشهر.