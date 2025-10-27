26
إعصار قوي سيضرب الهند.. وعشرات الآلاف خارج بيوتهم
Lebanon 24
27-10-2025
|
07:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت السلطات
الهندية
50 ألف شخص إلى مخيمات إغاثة، الاثنين، مع بدء عمليات الإجلاء قبل يوم من وصول إعصار "مونتا" المتصاعد فوق خليج البنغال.
توقّعت الأرصاد الجوية أن تصاحب الإعصار رياح قوية وأمطار غزيرة عند وصوله الساحل الشرقي، ورجّحت تحوّله إلى عاصفة شديدة بحلول الثلاثاء قبل عبوره ساحل ولاية أندرا براديش لاحقًا في اليوم نفسه.
وألغت الجهات المعنية عطلات فرق الطوارئ وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات في المناطق الساحلية بولايات أندرا براديش وأوديشا تحسّبًا للطقس العاصف.
في السياق، قال مسؤول في إدارة كوارث أندرا براديش إن "إجلاء السكان بالقرب من الساحل في منطقة كاكينادا بدأ بالفعل"، فيما انتشرت فرق الطوارئ لنقل العائلات من المناطق المنخفضة مع توقّعات بتضرّر 3.9 مليون شخص.
وأشارت السجلات إلى أنّ
الأعاصير
ضربت الساحل الشرقي للهند عادةً بين نيسان وكانون الأول، فيما ظل إعصار قوي اجتاح أوديشا في تشرين الأول 1999 أحد أكثر
الكوارث
الطبيعية فتكًا في البلاد.
كما حذّرت سلطات الكوارث في نيبال من أمطار وثلوج متوقعة بين الثلاثاء والجمعة ونصحت الرحالة بالحذر، فيما أدّت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن أمطار هذا الشهر إلى وفاة 53 شخصًا. (العين)
