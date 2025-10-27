أحدهما حاول الهروب إلى دولة عربية.. اعتقال مشتبه بهما في سرقة متحف اللوفر

Advertisement

وقال في باريس إن المحققين أجروا اعتقالات مساء السبت، مضيفا أن أحد الرجال الذين تم اعتقالهم كان يستعد لمغادرة البلاد من مطار في باريس.وكانت قناة "بي إف " وصحيفة "لو باريزيان" قد ذكرتا في وقت سابق أن اثنين من المشتبه بهم تم اعتقالهما واحتجازهما.ولم تؤكد المدعية العامة في باريس لور بيكو عدد الاعتقالات ولم تذكر ما إذا كان قد تم استعادة أي مجوهرات.وقال مسؤول بالشرطة، لوكالة أسوشيتد برس، إن رجلين في الثلاثينيات من العمر، وكلاهما معروفان للشرطة، تم احتجازهما.وقال إنه تم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم أثناء محاولته الصعود إلى طائرة متجهة إلى . وأضاف المسؤول أنه تم التعرف على أحد المشتبه بهم من خلال تحليل .وقال بيكواو في وقت سابق إن خبراء يقومون بتحليل 150 عينة في مكان الحادث.ويمكن احتجاز المشتبه بهم لدى الشرطة لمدة تصل إلى 96 ساعة.