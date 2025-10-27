Advertisement

بشأن خطاب تأبينها... شقيق الأميرة ديانا يكشف عن مفاجأة

27-10-2025
تحدّث إيرل تشارلز سبنسر شقيق الأميرة الراحلة ديانا، عن تفاصيل جديدة حول خطاب التأبين الذي ألقاه في جنازة شقيقته عام 1997.
وكشف لبودكاست "روزبد"، أنّ "الخطاب كان مختلفًا تماماً عن النسخة الأصلية التي كتبها".
 
وأضاف أنه حاول العثور على شخص آخر لإلقاء خطاب التأبين، لكنه لم يجد أحداً مناسباً، ليتصل بأمّه ويكتشف أن العائلة قررت أن يتولى هو المهمة.

 
ووصف تجربته في كتابة الخطاب قائلاً إنه بدأ بمحاولة إلقاء كلمة تقليدية عن أخته، لكنه أدرك أن مهمته كانت "التحدث نيابة عن ديانا"، وليس مجرد وصفها بصفات جميلة. 


وأوضح أن الخطاب كان رسالة أيضاً إلى ابنيها الأمير ويليام والأمير هاري باعتباره وصيًا معنويًا عليهما بعد وفاة والدتهما. (ارم نيوز)
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24