ليتوانيا تُغلق حدودها مع بيلاروسيا

أعلنت رئيسة وزراء ليتوانيا إنجا روجينيني أنّ بلادها ستسقط البالونات المهرَّبة التي عبرت من بيلاروسيا وتسبّبت مرارًا في تعطيل .وأغلقت السلطات مطار فيلنيوس أربع مرات الأسبوع الماضي عند دخول البالونات مجالها الجوي، وأغلقت مؤقتًا المعابر الحدودية ردًّا على الحوادث.اتهمت ليتوانيا مهرّبين بإرسال البالونات لنقل السجائر الممنوعة إلى ، وحمّلت أيضًا ألكسندر لوكاشينكو مسؤولية عدم وقف هذه الممارسة، من دون تعليق فوري من بيلاروسيا.وصفت روجينيني الحوادث بأنها "هجمات هجينة" وأكدت إغلاق المعابر مع بيلاروسيا باستثناء سفر الدبلوماسيين ومواطني الاتحاد المغادرين.وصرّحت روجينيني: "قرّرنا اليوم اتخاذ أشدّ الإجراءات صرامةً. لا سبيل آخر"، وأشارت إلى إمكانية مناقشة تفعيل المادة الرابعة من ميثاق للمشاورات الأمنية.