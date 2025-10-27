Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل رفضت مشاركة تركيا في قوة حفظ السلام المقترحة لغزة

Lebanon 24
27-10-2025 | 09:32
Doc-P-1434684-638971764454889220.png
Doc-P-1434684-638971764454889220.png photos 0
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنّ بلاده أبلغت واشنطن رفضها مشاركة تركيا في أي قوة دولية مقترحة لحفظ السلام في قطاع غزة، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية العدائية" من أنقرة تجاه إسرائيل.
وأكد ساعر التزام إسرائيل بـ"خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام"، معتبرًا أنّ نجاحها "يتطلب التزامًا كاملًا من جميع الأطراف المعنية".

وطالب ساعر حركة حماس بـ"إعادة جثامين الإسرائيليين المحتجزين لديها"، وانتقد الاتحاد الأوروبي لـ"سماحه للسلطة الفلسطينية بمواصلة التحريض ضد إسرائيل"، على حد تعبيره.

 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24