عربي-دولي

بالصور... إنفجار سيارة في مدينة بانياس السوريّة

Lebanon 24
27-10-2025 | 09:44
أفاد مصدر أمنيّ في محافظة طرطوس، عن انفجار عبوة ناسفة ملصقة بسيارة للشرطة في مدينة بانياس.
 
 
وأضاف المصدر أنّ السيارة كانت مركونة بجانب مخفر الشرطة، وأنّ الأضرار مادية فقط. (روسيا اليوم)
