عربي-دولي

بن غفير يتعرّض لهجوم مزدوج

Lebanon 24
27-10-2025 | 10:35
تعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي لهجومين من المعارضة في لجنة الكنيست وأهالي الرهائن الإسرائيليين، حيث اتهمه الجانبان بأن سياساته فاقمت معاناة الأسرى.
وفي جلسة متوترة أمام اللجنة، دافع بن غفير عن نفسه، قائلاً إنه "فخور" بتشديد إجراءات التعامل مع الأسرى، وردّ على منتقديه بالقول: "أنتم متحدثون باسم حماس".

 كما اتهم الإعلام الإسرائيلي بـ"تبني رواية حماس"، معتبرا أنّ "التغطية الإعلامية تخدم أجندات معادية".

وتصاعد الغضب داخل اللجنة حين علّق أحد النواب ساخرا: "من أجل مقطع فيديو على تيك توك، فجّرتم الأسرى!".

من جهتها، قالت عضو الكنيست ميراف كوهين: "أنتم تساعدون حماس في جمع الأموال. هذا التحريض لن يساعد الأسرى، بل يعمّق معاناتهم". (روسيا اليوم)
