بن غفير يتعرّض لهجوم مزدوج

تعرض لهجومين من في لجنة وأهالي الرهائن الإسرائيليين، حيث اتهمه الجانبان بأن سياساته فاقمت معاناة الأسرى.وفي جلسة متوترة أمام اللجنة، دافع عن نفسه، قائلاً إنه "فخور" بتشديد إجراءات التعامل مع الأسرى، وردّ على منتقديه بالقول: "أنتم متحدثون باسم ".كما اتهم الإعلام الإسرائيلي بـ"تبني رواية حماس"، معتبرا أنّ "التغطية الإعلامية تخدم أجندات معادية".وتصاعد الغضب داخل اللجنة حين علّق أحد النواب ساخرا: "من أجل مقطع فيديو على تيك توك، فجّرتم الأسرى!".من جهتها، قالت ميراف : "أنتم تساعدون حماس في جمع الأموال. هذا التحريض لن يساعد الأسرى، بل يعمّق معاناتهم". (روسيا اليوم)