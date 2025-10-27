صفقة طائرات تايفون على الطاولة: ستارمر في أنقرة للقاء أردوغان

Advertisement

يجري رئيس الوزراء كير ستارمر، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى أنقرة، حيث يعقد مباحثات مهمة مع الرئيس رجب طيب أردوغان، تتناول صفقة محتملة لبيع 40 طائرة مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون، في إطار سعي إلى تحديث أسطولها الجوي ومجاراة القوى الإقليمية في المنطقة، وعلى رأسها .وتُعدّ هذه الزيارة الأولى لستارمر إلى تركيا منذ تولّيه رئاسة الوزراء العام الماضي، وتشكل منعطفاً جديداً في العلاقات – التركية، التي تشهد تطوراً في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والتجارة.وبحسب بيان صادر عن مكتب أردوغان، فإنّ المباحثات ستتناول أيضاً العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية مشتركة، في مقدمتها الأوضاع في وأوروبا.وكانت وكالة رويترز قد نقلت الأسبوع الماضي عن مصدر أنّ أنقرة قدّمت عروضاً لحلفائها والولايات المتحدة لتسريع حصولها على طائرات مقاتلة متطورة، بينها يوروفايتر تايفون البريطانية وإف-16 وإف-35 الأميركيتان.يُذكر أنّ تركيا وبريطانيا كانتا قد وقعتا في يوليو الماضي اتفاقاً مبدئياً لشراء طائرات تايفون، بموافقة الدول الأعضاء في تحالف "يوروفايتر" (بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، وإسبانيا)، والذي يضم كبرى الشركات الدفاعية العالمية مثل إيرباص، بي إيه إي سيستمز، وليوناردو.وتسعى تركيا من خلال هذه الصفقة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية في وقتٍ تشهد فيه المنطقة سباق تسلح متسارعاً وتغيراً في موازين القوى الإقليمية.