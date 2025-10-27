Advertisement

عربي-دولي

صفقة طائرات تايفون على الطاولة: ستارمر في أنقرة للقاء أردوغان

Lebanon 24
27-10-2025 | 11:04
Doc-P-1434716-638971817976827842.png
Doc-P-1434716-638971817976827842.png photos 0
يجري رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى أنقرة، حيث يعقد مباحثات مهمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تتناول صفقة محتملة لبيع 40 طائرة مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون، في إطار سعي تركيا إلى تحديث أسطولها الجوي ومجاراة القوى الإقليمية في المنطقة، وعلى رأسها إسرائيل.
وتُعدّ هذه الزيارة الأولى لستارمر إلى تركيا منذ تولّيه رئاسة الوزراء العام الماضي، وتشكل منعطفاً جديداً في العلاقات البريطانية – التركية، التي تشهد تطوراً في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والتجارة.

وبحسب بيان صادر عن مكتب أردوغان، فإنّ المباحثات ستتناول أيضاً العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية مشتركة، في مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط وأوروبا.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت الأسبوع الماضي عن مصدر تركي أنّ أنقرة قدّمت عروضاً لحلفائها الأوروبيين والولايات المتحدة لتسريع حصولها على طائرات مقاتلة متطورة، بينها يوروفايتر تايفون البريطانية وإف-16 وإف-35 الأميركيتان.

يُذكر أنّ تركيا وبريطانيا كانتا قد وقعتا في يوليو الماضي اتفاقاً مبدئياً لشراء طائرات تايفون، بموافقة الدول الأعضاء في تحالف "يوروفايتر" (بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، وإسبانيا)، والذي يضم كبرى الشركات الدفاعية العالمية مثل إيرباص، بي إيه إي سيستمز، وليوناردو.

وتسعى تركيا من خلال هذه الصفقة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية في وقتٍ تشهد فيه المنطقة سباق تسلح متسارعاً وتغيراً في موازين القوى الإقليمية.
 
(الجزيرة)
