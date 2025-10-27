Advertisement

عربي-دولي

إغلاق مفاجئ للحدود بين مالي وموريتانيا يثير قلقاً إقليمياً واسعاً

Lebanon 24
27-10-2025 | 11:15
A-
A+
Doc-P-1434718-638971820745071932.png
Doc-P-1434718-638971820745071932.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، أعلنت الحكومة المالية إغلاق حدودها البرية مع موريتانيا، ما أثار مخاوف إقليمية ودولية من تفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية في منطقة الساحل الأفريقي.

ويتضمن القرار تعليق حركة الترحال الرعوي للمواشي الموريتانية عبر الأراضي المالية، وهو ما يُعدّ ضربة قاسية لآلاف الأسر التي تعتمد على الرعي الموسمي بين البلدين كمصدر رئيسي للعيش.
Advertisement
ويرى مراقبون تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية" أنّ هذا القرار يأتي في وقت حساس للغاية، حيث تسيطر جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة على الطرق الرئيسية بين نواكشوط وباماكو، ما أدى إلى تعطّل حركة الشحنات التجارية واحتجاز شاحنات الوقود.

أزمة ثقة متفاقمة

يعتقد محللون أنّ القرار يعكس أزمة ثقة متزايدة بين باماكو ونواكشوط، إذ تتهم مالي موريتانيا بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع تسلل الجماعات الإرهابية عبر الحدود، وهو ما تنفيه نواكشوط مراراً.
وقال الباحث الموريتاني بون ولد باهي الداه إنّ العلاقات بين البلدين تدهورت بسبب التحالفات الجديدة للمجلس العسكري الحاكم في مالي مع روسيا ومجموعة فاغنر، على حساب التعاون التقليدي مع فرنسا ودول الجوار، ما أدّى إلى تنامي التوترات الإقليمية مع الجزائر وساحل العاج، وبلغت ذروتها مع إغلاق الحدود مع موريتانيا.
وأضاف أنّ القيادة العسكرية في مالي انتقلت من هيمنة فرنسية إلى هيمنة روسية، لكن بثمن باهظ يتمثل في تدهور العلاقات مع الجيران، واستغلال الجماعات الإرهابية لهذا الفراغ الأمني والسياسي لتوسيع نفوذها.

الوضع الأمني والاقتصادي في مالي

من جانبه، قال ممثل تنسيقية الحركات الوطنية الأزوادية سيد بن بيلا الفردي إنّ مالي تمرّ بـأسوأ مراحلها الأمنية والاقتصادية، في ظل عجز المجلس العسكري بقيادة العقيد أسيمي غويتا عن مواجهة التحديات المتزايدة.
وأشار إلى أنّ النظام العسكري في باماكو يتآكل من الداخل بسبب سياسات القمع وتكميم الحريات، حيث حُلّت الأحزاب السياسية وأغلقت الصحف وامتلأت السجون بالمعارضين، فيما فُرضت رقابة صارمة على الإعلام وهرب العديد من الناشطين من البلاد.
وأكد بن بيلا أن الجيش المالي المدعوم من فاغنر ارتكب انتهاكات بحق المدنيين دون أن ينجح في إضعاف الجماعات المتشددة، وعلى رأسها تنظيم داعش وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، اللتين تسيطران على مناطق واسعة من البلاد.
وأشار إلى أن الدولة باتت غارقة في الفوضى والعنف، حيث أغلقت المدارس وتوقفت الأنشطة الاقتصادية، فيما أعلنت الحكومة تعليق التعليم في البلاد من 27 تشرين الأول إلى 9 تشرين الثاني 2025 بسبب انقطاع إمدادات الوقود وتدهور الوضع الاقتصادي.

نحو انقلاب جديد؟

في ختام حديثه، لم يستبعد بن بيلا احتمال وقوع انقلاب عسكري جديد في باماكو، معتبراً أن إغلاق الحدود مع موريتانيا قد يكون محاولة لتهدئة الداخل وصرف الأنظار عن الأزمة المتفاقمة.
وحذر من أن الشعب المالي هو الخاسر الأكبر، عالقاً بين الفوضى الأمنية والجماعات الإرهابية من جهة، وسياسات النظام العسكري من جهة أخرى.
وختم بالقول إنّ مالي قد تكون على أعتاب مرحلة جديدة من العنف، مع احتمال تمدد الجماعات المسلحة نحو العاصمة باماكو، في ظل غياب التنسيق الإقليمي الذي يجعل مستقبل البلاد غامضاً ومفتوحاً على كل الاحتمالات.
 
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
إغلاق الطريق الساحلي بين طرابلس والحدود التونسية بسبب الاشتباكات (العربية)
lebanon 24
27/10/2025 22:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الموريتاني: ندين بشدة الانتهاك الصارخ لسيادة دولة #قطر ونعتبر المساس بأمنها مساسا بالأمن القومي العربي
lebanon 24
27/10/2025 22:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تاس عن وزير الخارجية البيلاروسي: قرار ليتوانيا إغلاق حدودها مع بيلاروسيا مستفز
lebanon 24
27/10/2025 22:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب يثير "قلقاً بالغاً" ويجب معالجته
lebanon 24
27/10/2025 22:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24

سكاي نيوز

المسلمين

الإسلام

القاعدة

الجزائر

الرئيسي

المسلم

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:08 | 2025-10-27
15:15 | 2025-10-27
15:15 | 2025-10-27
15:05 | 2025-10-27
15:01 | 2025-10-27
14:43 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24