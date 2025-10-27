بعد اتهامه بجرائم ضد المدنيين.. القبض على النائب العام العسكري في عهد الأسد

Advertisement

ألقت السلطات اليوم الاثنين، القبض على اللواء نائف درغام، العسكري في عهد الرئيس السابق ، بسبب تورطه في ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين خلال فترة النظام السابق.وأفادت السورية "سانا" أن عملية القبض على درغام جرت في محافظة اللاذقية، بالتعاون بين قيادة الأمن الداخلي وفرع .وذكرت في بيان أن درغام، المنحدر من قرية الشامية اللاذقية ، كان يشغل مناصب قيادية مهمة، من بينها النائب العام العسكري الذي كانت تتبع له المحاكم العسكرية والميدانية آنذاك.وأشار قائد الأمن الداخلي في اللاذقية إلى أنه تم إحالة درغام إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لعرضه على واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. (ارم نيوز)