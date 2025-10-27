Advertisement

عربي-دولي

بعد اتهامه بجرائم ضد المدنيين.. القبض على النائب العام العسكري في عهد الأسد

Lebanon 24
27-10-2025 | 11:12
ألقت السلطات السورية اليوم الاثنين، القبض على اللواء نائف درغام، النائب العام العسكري في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، بسبب تورطه في ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين خلال فترة النظام السابق.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن عملية القبض على درغام جرت في محافظة اللاذقية، بالتعاون بين قيادة الأمن الداخلي وفرع مكافحة الإرهاب.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن درغام، المنحدر من قرية الشامية بريف اللاذقية الشمالي، كان يشغل مناصب قيادية مهمة، من بينها النائب العام العسكري الذي كانت تتبع له المحاكم العسكرية والميدانية آنذاك.

وأشار قائد الأمن الداخلي في اللاذقية إلى أنه تم إحالة درغام إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لعرضه على القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. (ارم نيوز)
