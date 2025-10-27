Advertisement

عربي-دولي

رغم الصعوبات.. حماس تبحث عن رفات إسرائيليين في غزة

Lebanon 24
27-10-2025 | 11:28
A-
A+
Doc-P-1434725-638971831575926375.webp
Doc-P-1434725-638971831575926375.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواصل حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى جهودها المكثفة للعثور على رفات محتجزين إسرائيليين داخل قطاع غزة، رغم صعوبات ميدانية ونقص حاد في المعدات اللازمة لعمليات الانتشال.
Advertisement

وقال مصدر في حماس لوكالة الأنباء الألمانية إن القيود المفروضة على إدخال المعدات الثقيلة وأجهزة البحث الحديثة تعرقل العمل، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة رغم الظروف المعقدة. وأضاف أن الحركة تأمل في دعم المنظمات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتوفير المعدات والفنيات الضرورية لاستكمال عمليات البحث.

وكان فريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد دخل يوم الأحد مدينة رفح جنوبي القطاع للمشاركة في البحث عن جثة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن، الذي فقد خلال اشتباك مع مقاتلي حماس في آب 2014.
 
ويشهد قطاع غزة حاليًا هدوءًا حذرًا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول، في وقت تتبادل فيه إسرائيل وحماس الاتهامات بشأن مصير المحتجزين ورفاتهم. وأفادت المصادر الفلسطينية الرسمية بأن حماس أفرجت منذ بدء سريان الهدنة عن 20 محتجزًا إسرائيليًا أحياء و16 جثة، بينما أطلقت إسرائيل سراح أكثر من 1900 أسير ومعتقل فلسطيني، وتسلمت رفات 195 فلسطينيًا من ذويهم. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
رويترز عن مسؤولين إسرائيليين: الإجراءات المتخذة ضد حماس سببها عدم تسليم رفات المحتجزين لديها
lebanon 24
27/10/2025 22:28:25 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: حماس تعلم جيدا أماكن المزيد من رفات الرهائن
lebanon 24
27/10/2025 22:28:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: إعلان حماس عن تسليم رفات 4 رهائن اليوم إخلال بالالتزامات
lebanon 24
27/10/2025 22:28:25 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: مقابل الإفراج عن رفات إسرائيلي محتجز تفرج إسرائيل عن رفات 15 فلسطينيا قتلى
lebanon 24
27/10/2025 22:28:25 Lebanon 24 Lebanon 24

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

وكالة الأنباء

الفلسطينية

الإسرائيلي

الألمانية

سكاي نيوز

يوم الأحد

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:08 | 2025-10-27
15:15 | 2025-10-27
15:15 | 2025-10-27
15:05 | 2025-10-27
15:01 | 2025-10-27
14:43 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24