رغم الصعوبات.. حماس تبحث عن رفات إسرائيليين في غزة

وقال مصدر في حماس لوكالة الأنباء إن القيود المفروضة على إدخال المعدات الثقيلة وأجهزة البحث الحديثة تعرقل العمل، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة رغم الظروف المعقدة. وأضاف أن الحركة تأمل في دعم المنظمات الدولية، وعلى رأسها ، لتوفير المعدات والفنيات الضرورية لاستكمال عمليات البحث.



وكان فريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد دخل مدينة جنوبي القطاع للمشاركة في البحث عن جثة الجندي هدار غولدن، الذي فقد خلال اشتباك مع مقاتلي حماس في آب 2014.

ويشهد قطاع غزة حاليًا هدوءًا حذرًا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول، في وقت تتبادل فيه وحماس الاتهامات بشأن مصير المحتجزين ورفاتهم. وأفادت المصادر الرسمية بأن حماس أفرجت منذ بدء سريان الهدنة عن 20 محتجزًا إسرائيليًا أحياء و16 جثة، بينما أطلقت إسرائيل سراح أكثر من 1900 أسير ومعتقل فلسطيني، وتسلمت رفات 195 فلسطينيًا من ذويهم. (سكاي نيوز)