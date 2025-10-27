23
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رغم الصعوبات.. حماس تبحث عن رفات إسرائيليين في غزة
Lebanon 24
27-10-2025
|
11:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواصل حركة
حماس
وفصائل فلسطينية أخرى جهودها المكثفة للعثور على رفات محتجزين إسرائيليين داخل
قطاع غزة
، رغم صعوبات ميدانية ونقص حاد في المعدات اللازمة لعمليات الانتشال.
Advertisement
وقال مصدر في حماس لوكالة الأنباء
الألمانية
إن القيود المفروضة على إدخال المعدات الثقيلة وأجهزة البحث الحديثة تعرقل العمل، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة رغم الظروف المعقدة. وأضاف أن الحركة تأمل في دعم المنظمات الدولية، وعلى رأسها
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
، لتوفير المعدات والفنيات الضرورية لاستكمال عمليات البحث.
وكان فريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد دخل
يوم الأحد
مدينة
رفح
جنوبي القطاع للمشاركة في البحث عن جثة الجندي
الإسرائيلي
هدار غولدن، الذي فقد خلال اشتباك مع مقاتلي حماس في آب 2014.
ويشهد قطاع غزة حاليًا هدوءًا حذرًا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول، في وقت تتبادل فيه
إسرائيل
وحماس الاتهامات بشأن مصير المحتجزين ورفاتهم. وأفادت المصادر
الفلسطينية
الرسمية بأن حماس أفرجت منذ بدء سريان الهدنة عن 20 محتجزًا إسرائيليًا أحياء و16 جثة، بينما أطلقت إسرائيل سراح أكثر من 1900 أسير ومعتقل فلسطيني، وتسلمت رفات 195 فلسطينيًا من ذويهم. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
رويترز عن مسؤولين إسرائيليين: الإجراءات المتخذة ضد حماس سببها عدم تسليم رفات المحتجزين لديها
Lebanon 24
رويترز عن مسؤولين إسرائيليين: الإجراءات المتخذة ضد حماس سببها عدم تسليم رفات المحتجزين لديها
27/10/2025 22:28:25
27/10/2025 22:28:25
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: حماس تعلم جيدا أماكن المزيد من رفات الرهائن
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: حماس تعلم جيدا أماكن المزيد من رفات الرهائن
27/10/2025 22:28:25
27/10/2025 22:28:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: إعلان حماس عن تسليم رفات 4 رهائن اليوم إخلال بالالتزامات
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: إعلان حماس عن تسليم رفات 4 رهائن اليوم إخلال بالالتزامات
27/10/2025 22:28:25
27/10/2025 22:28:25
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: مقابل الإفراج عن رفات إسرائيلي محتجز تفرج إسرائيل عن رفات 15 فلسطينيا قتلى
Lebanon 24
البيت الأبيض: مقابل الإفراج عن رفات إسرائيلي محتجز تفرج إسرائيل عن رفات 15 فلسطينيا قتلى
27/10/2025 22:28:25
27/10/2025 22:28:25
Lebanon 24
Lebanon 24
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
وكالة الأنباء
الفلسطينية
الإسرائيلي
الألمانية
سكاي نيوز
يوم الأحد
قطاع غزة
تابع
قد يعجبك أيضاً
المباني اهتزت... زلزال عنيف يضرب تركيا (فيديو)
Lebanon 24
المباني اهتزت... زلزال عنيف يضرب تركيا (فيديو)
16:08 | 2025-10-27
27/10/2025 04:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. ماذا طلبت إسرائيل من أميركا بشأن لبنان؟
Lebanon 24
آخر خبر.. ماذا طلبت إسرائيل من أميركا بشأن لبنان؟
15:15 | 2025-10-27
27/10/2025 03:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونيسيف تدعو لتأمين وصول آمن لفرق الإغاثة إلى قطاع غزة
Lebanon 24
اليونيسيف تدعو لتأمين وصول آمن لفرق الإغاثة إلى قطاع غزة
15:15 | 2025-10-27
27/10/2025 03:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ها أخطأ نتنياهو في حسابات غزة؟ هذا ما ذكرته هذه الصحيفة
Lebanon 24
ها أخطأ نتنياهو في حسابات غزة؟ هذا ما ذكرته هذه الصحيفة
15:05 | 2025-10-27
27/10/2025 03:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا وروسيا تطلقان خطة لإعادة تفعيل الخدمات القنصلية والإدارية
Lebanon 24
سوريا وروسيا تطلقان خطة لإعادة تفعيل الخدمات القنصلية والإدارية
15:01 | 2025-10-27
27/10/2025 03:01:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
00:40 | 2025-10-27
27/10/2025 12:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
10:25 | 2025-10-27
27/10/2025 10:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
02:59 | 2025-10-27
27/10/2025 02:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
09:04 | 2025-10-27
27/10/2025 09:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
10:05 | 2025-10-27
27/10/2025 10:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:08 | 2025-10-27
المباني اهتزت... زلزال عنيف يضرب تركيا (فيديو)
15:15 | 2025-10-27
آخر خبر.. ماذا طلبت إسرائيل من أميركا بشأن لبنان؟
15:15 | 2025-10-27
اليونيسيف تدعو لتأمين وصول آمن لفرق الإغاثة إلى قطاع غزة
15:05 | 2025-10-27
ها أخطأ نتنياهو في حسابات غزة؟ هذا ما ذكرته هذه الصحيفة
15:01 | 2025-10-27
سوريا وروسيا تطلقان خطة لإعادة تفعيل الخدمات القنصلية والإدارية
14:43 | 2025-10-27
من يقود غزة؟ إسم واحد يقترب من كرسي الحكم
فيديو
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
27/10/2025 22:28:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
27/10/2025 22:28:25
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
27/10/2025 22:28:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24