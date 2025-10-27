23
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
علاقة محرّمة انتهت بمذبحة في مصر.. أمّ وثلاثة أبناء ضحايا جريمة قتل بـ"السم" (فيديو وصور)
Lebanon 24
27-10-2025
|
11:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحوّلت شقة صغيرة في
الجيزة
إلى مسرح جريمة أودت بحياة أمّ وثلاثة من أبنائها، حيث كشفت
وزارة الداخلية
المصرية
تفاصيل الجريمة، وذكرت "علاقة غير مشروعة" بطلها مالك محلّ لبيع الأدوية البيطرية مقيم بالجيزة.
Advertisement
بدأت الواقعة، وفق بيان وزارة الداخلية، بضبط مالك محل أدوية بيطرية اعترف بـ"سابقة وجود علاقة" مع والدة الأطفال وإقامتها مع أولادها الثلاثة برفقته في شقة مستأجرة، و"اكتشافه سوء سلوكها"، فقام بوضع مادة سامة في عصير قدّمه لها ثم نقلها إلى مستشفى وادّعى أنها زوجته وسجّل بياناته باسم مستعار.
قرّر المتهم لاحقًا "التخلّص من الأطفال الثلاثة"، فاصطحبهم للتنزّه ووضع المادة السامة ذاتها في عصائر قدّمها لهم، فيما رفض أصغرهم (6 سنوات) الشرب فتخلّص منه بإلقائه في المجرى المائي بإحدى الترع، ثم عاد بالطفلين اللذين كانا في حالة إعياء وأسهم مع عامل لديه في نقلهما إلى موقع العثور عليهما.
واصلت
النيابة العامة
تحقيقاتها، فأمرت بتحليل عينة من دم المتهم لفحص المواد المخدّرة وتشريح الجثامين لبيان أسباب الوفاة بدقّة، وطلبت تحريات إضافية حول الملابسات والدوافع.
أكد والد الأطفال في التحقيقات أنّ زوجته غادرت منزل الزوجية الشهر الماضي واصطحبت معها أبناءه الثلاثة بسبب خلافات متكررة وشكوكٍ في سلوكها، وذكر أنه حرّر محضرًا مطلع الشهر الحالي بعد تيقّنه من عدم ذهابها إلى منزل أسرتها.
أثار الحادث اهتمامًا واسعًا، فتداول مستخدمون مقطعًا من كاميرات المراقبة للحظة إلقاء جثتي الطفلين في مدخل عمارة، وتابع آخرون مسار التحقيقات وتساءلوا عن أسباب "تصاعد العنف المجتمعي" مؤخرًا.
في السياق، أرجعت الدكتورة سوسن فايد، أستاذة علم النفس بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الجريمة إلى عوامل متشابكة، مرجّحة "وجود خلفية مرضية للجاني" أو "أفكار وسواسية ضاغطة"، مع إمكانية تأثير "إدمان المواد المخدّرة المخلّقة" و"كثرة مشاهد القتل" إعلاميًا، مؤكدة أنها "حالة شاذة" اتسمت بـ"رغبة انتقام" نتيجة وعودٍ بالزواج ثم خِداع. (الشرق الاوسط)
مواضيع ذات صلة
خلافات زوجية تتحول إلى جريمة قتل في مصر
Lebanon 24
خلافات زوجية تتحول إلى جريمة قتل في مصر
27/10/2025 22:28:39
27/10/2025 22:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوثيون: لا علاقة لنا بحادث السفينة "إم في فالكون" في خليج عدن
Lebanon 24
الحوثيون: لا علاقة لنا بحادث السفينة "إم في فالكون" في خليج عدن
27/10/2025 22:28:39
27/10/2025 22:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة.. قضية قتل تنتهي بالسجن المؤبد في مصر
Lebanon 24
جريمة مروعة.. قضية قتل تنتهي بالسجن المؤبد في مصر
27/10/2025 22:28:39
27/10/2025 22:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
شرطة مانشستر تعترف: أحد ضحيتي هجوم الكنيس "ربما قتل برصاصنا"
Lebanon 24
شرطة مانشستر تعترف: أحد ضحيتي هجوم الكنيس "ربما قتل برصاصنا"
27/10/2025 22:28:39
27/10/2025 22:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
صور
النيابة العامة
وزارة الداخلية
النيابة
المصرية
الجيزة
الملا
المجر
بالمر
تابع
قد يعجبك أيضاً
المباني اهتزت... زلزال عنيف يضرب تركيا (فيديو)
Lebanon 24
المباني اهتزت... زلزال عنيف يضرب تركيا (فيديو)
16:08 | 2025-10-27
27/10/2025 04:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. ماذا طلبت إسرائيل من أميركا بشأن لبنان؟
Lebanon 24
آخر خبر.. ماذا طلبت إسرائيل من أميركا بشأن لبنان؟
15:15 | 2025-10-27
27/10/2025 03:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونيسيف تدعو لتأمين وصول آمن لفرق الإغاثة إلى قطاع غزة
Lebanon 24
اليونيسيف تدعو لتأمين وصول آمن لفرق الإغاثة إلى قطاع غزة
15:15 | 2025-10-27
27/10/2025 03:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ها أخطأ نتنياهو في حسابات غزة؟ هذا ما ذكرته هذه الصحيفة
Lebanon 24
ها أخطأ نتنياهو في حسابات غزة؟ هذا ما ذكرته هذه الصحيفة
15:05 | 2025-10-27
27/10/2025 03:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا وروسيا تطلقان خطة لإعادة تفعيل الخدمات القنصلية والإدارية
Lebanon 24
سوريا وروسيا تطلقان خطة لإعادة تفعيل الخدمات القنصلية والإدارية
15:01 | 2025-10-27
27/10/2025 03:01:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
00:40 | 2025-10-27
27/10/2025 12:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
10:25 | 2025-10-27
27/10/2025 10:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
02:59 | 2025-10-27
27/10/2025 02:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
09:04 | 2025-10-27
27/10/2025 09:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
10:05 | 2025-10-27
27/10/2025 10:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:08 | 2025-10-27
المباني اهتزت... زلزال عنيف يضرب تركيا (فيديو)
15:15 | 2025-10-27
آخر خبر.. ماذا طلبت إسرائيل من أميركا بشأن لبنان؟
15:15 | 2025-10-27
اليونيسيف تدعو لتأمين وصول آمن لفرق الإغاثة إلى قطاع غزة
15:05 | 2025-10-27
ها أخطأ نتنياهو في حسابات غزة؟ هذا ما ذكرته هذه الصحيفة
15:01 | 2025-10-27
سوريا وروسيا تطلقان خطة لإعادة تفعيل الخدمات القنصلية والإدارية
14:43 | 2025-10-27
من يقود غزة؟ إسم واحد يقترب من كرسي الحكم
فيديو
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
27/10/2025 22:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
27/10/2025 22:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
27/10/2025 22:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24