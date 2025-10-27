Advertisement

عربي-دولي

هل يخرج مروان البرغوثي قريبًا؟ هذا ما قاله نجله

Lebanon 24
27-10-2025 | 13:19
Doc-P-1434765-638971896066176906.jpg
Doc-P-1434765-638971896066176906.jpg photos 0
دعا عرب البرغوثي، نجل القيادي الفتحاوي المعتقل مروان البرغوثي، الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى استثمار الزخم السياسي الذي أعقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والضغط على تل أبيب من أجل إطلاق سراح والده.
وأوضح عرب، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" في رام الله، أن والده يمتلك "رصيدًا سياسيًا وتاريخيًا" يؤهّله لتوحيد الساحة الفلسطينية، معتبراً الإفراج عنه "اختبارًا حقيقيًا" لإرادة المجتمع الدولي في دفع حلّ الدولتين قدماً.

وأكد أن العائلة تلقت بإيجابية تصريحات ترامب الأخيرة، بعدما ألمح خلالها إلى أنه يدرس ملف البرغوثي، مشيرًا إلى أن هذا الطرح أعيد إلى طاولة النقاش بعد الاعترافات الأوروبية الحديثة بدولة فلسطين.

ولفت عرب إلى أن والده ما زال يواصل نشاطه السياسي من داخل السجن عبر محاميه، على الرغم من ظروف الاحتجاز القاسية والعزل الانفرادي الذي خضع له خلال العامين الماضيين. وكشف أن عائلته علمت بتعرّضه لاعتداء عنيف خلال عملية نقله بين السجون في سبتمبر، تسبّب في كسور وإصابات خطيرة.

وشدّد على أن إصلاح البيت الفلسطيني الداخلي ضرورة لا بد منها، قائلاً: "علينا مواجهة الفساد وتحمل مسؤولية أخطائنا". وأضاف أن الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، يجب أن تلتقط فرصة وجود قائد يحظى بقبول واسع بين الفلسطينيين.

ورغم اندراج اسمه في مقترحات التبادل الأخيرة، تصرّ إسرائيل على استثنائه من أي صفقة. ومع ذلك، يعتقد نجله أن البرغوثي سيعود إلى الواجهة فور تحرّره، مستكملاً مشروعه السياسي لإنهاء معاناة الفلسطينيين وإعادة إعمار غزة.
 
الولايات المتحدة

المجتمع الدولي

دونالد ترامب

الفلسطينيين

الفلسطينية

الأوروبي

تل أبيب

17:55 | 2025-10-27
16:29 | 2025-10-27
16:08 | 2025-10-27
15:15 | 2025-10-27
15:15 | 2025-10-27
15:05 | 2025-10-27
