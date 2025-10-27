هل يخرج مروان البرغوثي قريبًا؟ هذا ما قاله نجله

Advertisement

دعا عرب البرغوثي، نجل القيادي الفتحاوي المعتقل مروان البرغوثي، الرئيس الأميركي إلى استثمار الزخم السياسي الذي أعقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والضغط على من أجل إطلاق سراح والده.وأوضح عرب، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" في رام الله، أن والده يمتلك "رصيدًا سياسيًا وتاريخيًا" يؤهّله لتوحيد الساحة ، معتبراً الإفراج عنه "اختبارًا حقيقيًا" لإرادة في دفع حلّ الدولتين قدماً.وأكد أن العائلة تلقت بإيجابية تصريحات الأخيرة، بعدما ألمح خلالها إلى أنه يدرس ملف البرغوثي، مشيرًا إلى أن هذا الطرح أعيد إلى طاولة بعد الاعترافات الأوروبية الحديثة بدولة .ولفت عرب إلى أن والده ما زال يواصل نشاطه السياسي من داخل السجن عبر محاميه، على الرغم من ظروف الاحتجاز القاسية والعزل الانفرادي الذي خضع له خلال العامين الماضيين. وكشف أن عائلته علمت بتعرّضه لاعتداء عنيف خلال عملية نقله بين السجون في سبتمبر، تسبّب في كسور وإصابات خطيرة.وشدّد على أن إصلاح البيت الفلسطيني الداخلي ضرورة لا بد منها، قائلاً: "علينا مواجهة الفساد وتحمل مسؤولية أخطائنا". وأضاف أن الدول الغربية، وفي مقدمتها ، يجب أن تلتقط فرصة وجود قائد يحظى بقبول واسع بين .ورغم اندراج اسمه في مقترحات التبادل الأخيرة، تصرّ على استثنائه من أي صفقة. ومع ذلك، يعتقد نجله أن البرغوثي سيعود إلى الواجهة فور تحرّره، مستكملاً مشروعه السياسي لإنهاء معاناة الفلسطينيين وإعادة إعمار غزة.