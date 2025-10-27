حماس تعلن تسليم الجثة السادسة عشرة لرهينة إسرائيلي

Advertisement

اعلنت ، الجناح العسكري لحركة ، إنها ستسلم جثة رهينة إسرائيلي مساء الاثنين، لتكون الجثة السادسة عشرة التي يتم تسليمها من أصل 28 جثة تطالب بتسلمها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.وقالت القسام في قناتها على إنها "ستقوم بتسليم جثة أحد أسرى التي تم استخراجها اليوم في عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت غزة (19,00 ت غ)".