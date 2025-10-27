Advertisement

عربي-دولي

حماس تعلن تسليم الجثة السادسة عشرة لرهينة إسرائيلي

Lebanon 24
27-10-2025 | 13:40
A-
A+
Doc-P-1434772-638971914822892751.png
Doc-P-1434772-638971914822892751.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها ستسلم جثة رهينة إسرائيلي مساء الاثنين، لتكون الجثة السادسة عشرة التي يتم تسليمها من أصل 28 جثة تطالب إسرائيل بتسلمها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
Advertisement
     
وقالت كتائب القسام في قناتها على تلغرام إنها "ستقوم بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم استخراجها اليوم في قطاع غزة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت غزة (19,00 ت غ)".
مواضيع ذات صلة
مصادر إسرائيلية: إحدى الجثث التي سلّمتها حماس لا تعود لرهينة إسرائيلي
lebanon 24
28/10/2025 02:15:56 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: سنسلم جثتي رهينتين إسرائيليتين مساء اليوم
lebanon 24
28/10/2025 02:15:56 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: سنسلم جثتي رهينتين مساء اليوم للصليب الأحمر
lebanon 24
28/10/2025 02:15:56 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: مؤشرات على احتمال تسليم جثتي رهينتين في غزة الليلة
lebanon 24
28/10/2025 02:15:56 Lebanon 24 Lebanon 24

قطاع غزة

الاحتلال

إسرائيل

تلغرام

كتائب

حماس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:55 | 2025-10-27
16:29 | 2025-10-27
16:08 | 2025-10-27
15:15 | 2025-10-27
15:15 | 2025-10-27
15:05 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24