عربي-دولي

سوريا وروسيا تطلقان خطة لإعادة تفعيل الخدمات القنصلية والإدارية

Lebanon 24
27-10-2025 | 15:01
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أنّ وفدًا تقنيًا من الوزارة سيتوجه اليوم الاثنين إلى العاصمة الروسية موسكو، بهدف إعادة تفعيل الخدمات القنصلية والإدارية بين البلدين، وذلك في إطار استكمال مسار التقارب السياسي بين دمشق وموسكو.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن إدارة الإعلام في وزارة الخارجية قولها: "يتوجه اليوم وفد تقني من وزارة الخارجية السورية إلى روسيا، بهدف إعداد خطة عمل شاملة لإعادة تفعيل الخدمات القنصلية والإدارية، بما يضمن انتظام سير العمل وتحقيق أعلى مستويات الخدمة للمواطنين السوريين المقيمين في روسيا".


وزارة الخارجية السورية

وزارة الخارجية

وكالة الأنباء

إدارة الإعلام

السورية

روسيا

17:55 | 2025-10-27
16:29 | 2025-10-27
16:08 | 2025-10-27
15:15 | 2025-10-27
15:15 | 2025-10-27
15:05 | 2025-10-27
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24