عربي-دولي
سوريا وروسيا تطلقان خطة لإعادة تفعيل الخدمات القنصلية والإدارية
Lebanon 24
27-10-2025
|
15:01
photos
أعلنت
وزارة الخارجية والمغتربين
السورية
أنّ وفدًا تقنيًا من الوزارة سيتوجه اليوم الاثنين إلى العاصمة الروسية
موسكو
، بهدف إعادة تفعيل الخدمات القنصلية والإدارية بين البلدين، وذلك في إطار استكمال مسار التقارب السياسي بين
دمشق
وموسكو.
ونقلت
وكالة الأنباء
السورية "
سانا
" عن
إدارة الإعلام
في
وزارة الخارجية
قولها: "يتوجه اليوم وفد تقني من
وزارة الخارجية السورية
إلى
روسيا
، بهدف إعداد خطة عمل شاملة لإعادة تفعيل الخدمات القنصلية والإدارية، بما يضمن انتظام سير العمل وتحقيق أعلى مستويات الخدمة للمواطنين السوريين المقيمين في روسيا".
