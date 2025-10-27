ها أخطأ نتنياهو في حسابات غزة؟ هذا ما ذكرته هذه الصحيفة

Advertisement

قالت صحيفة “جوروزاليم بوست” إن إصرار بنيامين على تأجيل مناقشة ترتيبات اليوم التالي للحرب في غزة، أدى إلى ما وصفته الصحيفة بـ”الفشل الاستراتيجي”، بعدما تمكنت حركة من استعادة السيطرة على مناطق انسحب منها الجيش عقب وقف إطلاق النار.وبحسب الصحيفة، فإن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي السابق ، إلى جانب قيادات في الجيش الإسرائيلي، حاولوا منذ مطلع عام 2024 الضغط على نتنياهو لبحث مستقبل غزة بعد الحرب، إلا أنه رفض الخوض في هذا الملف، حتى خلال الاتصالات مع إدارة الرئيس .وأشارت الصحيفة إلى أنه مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 4 أكتوبر الجاري، استغلت حماس الفراغ الأمني لإعادة تنظيم قواتها وإحياء هياكلها الميدانية، وصولاً إلى تنفيذ عمليات إعدام في المناطق السكنية التي استعادتها داخل القطاع.وأضافت أن هذا الواقع كان قابلاً للتجنب من وجهة نظر خبراء الأمن الإسرائيليين، في حال تمّ نشر قوة أمنية دولية في المناطق التي انسحب منها الجيش بدلاً من تركها بلا إدارة.وتابعت أن نتنياهو لم يبدأ مفاوضات تشكيل القوة الدولية المكلفة بالأمن في غزة، وفق خطة ذات البنود العشرين لإنهاء الحرب، إلا بعد الانسحاب ووضوح آثار الفراغ الأمني.وبحسب “جوروزاليم بوست”، بدأت المفاوضات خلال الأيام الأخيرة تحقق تقدماً، حيث ألمح الأميركي ماركو روبيو إلى أن الدول المشاركة في القوة متعددة الجنسيات ستكون من الدول التي تثق بها .وخلصت الصحيفة إلى أن كلًّا من إسرائيل والولايات المتحدة تمتلكان ما يكفي من النفوذ لفرض تركيبة ومهام القوة المنتظرة، والتي يُتوقع نشرها قريباً لاستعادة السيطرة الأمنية من حماس ومنع تجدد التصعيد.