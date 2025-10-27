Advertisement

عربي-دولي

اليونيسيف تدعو لتأمين وصول آمن لفرق الإغاثة إلى قطاع غزة

Lebanon 24
27-10-2025 | 15:15
دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إلى ضمان وصول فرق الإغاثة بشكل آمن إلى كافة مناطق قطاع غزة، بالتزامن مع دعوات أوروبية لإسرائيل لاحترام التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي الإنساني.
وأوضحت المنظمة أنّها منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة، تعمل على توسيع استجابتها لدعم الأطفال والأسر، مؤكدة استمرارها في الدعوة للحفاظ على وقف إطلاق النار، وزيادة تدفق المساعدات، وتوفير وصول آمن للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني.


وأكّد المدير الإقليمي ليونيسيف في الشرق الأوسط، إدوارد بيجبيدر، لقناة الجزيرة، أنّ "أطفال غزة تعرّضوا لإصابات وإعاقات جسيمة ويحتاجون إلى برامج دعم عاجلة، موضحًا أنّ 650 ألف طفل حُرموا من التعليم منذ أكثر من سنتين، وأنّ الوضع في القطاع مأساوي بعد تدمير أكثر من 80% من البنية التحتية بفعل العدوان الإسرائيلي".


في المقابل، جدّد الاتحاد الأوروبي دعوته إسرائيل لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة.


وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العنوني، إنّ إجراءات الاتحاد تجاه إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة نظرًا لهشاشة الوضع، موضحًا أنّ تحسين وصول المساعدات الإنسانية وصرف الإيرادات الفلسطينية وتمكين الصحافيين والمنظمات الإنسانية من العمل بحرية في غزة، تُعدّ شروطًا أساسية لقياس أي تغيير فعلي في الوضع الإنساني والسياسي.
