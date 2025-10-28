Advertisement

عربي-دولي

إطلاق نار ونسف منازل.. هذا ما يفعله الجيش الإسرائيلي في المنطقة الشرقية بغزة

Lebanon 24
28-10-2025 | 00:16
A-
A+
Doc-P-1434875-638972291882012062.webp
Doc-P-1434875-638972291882012062.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرّضت المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة اليوم الثلاثاء لإطلاق نار من آليات إسرائيلية.
Advertisement

وقالت وسائل إعلام فلسطينية أيضا، إن المناطق الشرقية لمخيم المغازي وسط غزة، تعرضت أيضا لإطلاق نار من آليات إسرائيلية.

كذلك قال التلفزيون الفلسطيني إن "الجيش الإسرائيلي ينسف منازل سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة".

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أيضا استهداف قصف مدفعي إسرائيلي للمناطق الشمالية الشرقية من بلدة جحر الديك وسط غزة.

وكانت إسرائيل وحركة حماس أبرمتا في 10 تشرين الأول الحالي اتفاقا بوساطة أميركية وقطرية ومصرية، يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد حرب استمرت لعامين.

وبموجب الاتفاق، أفرجت حماس عن 20 رهينة أحياء وسلمت رفات 16 رهينة من بين 28 سبق أن أعلنت إسرائيل مقتلهم.

وأكدت الحركة الفلسطينية التزامها بتسليم جثامين 12 رهينة لا تزال في قطاع غزة هم 10 إسرائيليين اختطفوا إبان هجوم الحركة في 7 تشرين الأول2023، وعامل تايلاندي وآخر تنزاني.

مواضيع ذات صلة
جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة
lebanon 24
28/10/2025 08:32:59 Lebanon 24 Lebanon 24
توغلات اسرائيلية يومية جنوب لبنان لنسف منازل ومبانٍ
lebanon 24
28/10/2025 08:32:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الاحتلال الإسرائيلي ينسف منازل في شارع النفق شرقي غزة
lebanon 24
28/10/2025 08:32:59 Lebanon 24 Lebanon 24
جيش الاحتلال يواصل تفجير المدرعات المفخخة ونسف المنازل السكنية في شمال غرب مدينة غزة
lebanon 24
28/10/2025 08:32:59 Lebanon 24 Lebanon 24

وسط قطاع غزة

الفلسطينية

قطاع غزة

إسرائيل

الشمالي

فلسطين

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:23 | 2025-10-28
02:18 | 2025-10-28
01:56 | 2025-10-28
01:47 | 2025-10-28
00:59 | 2025-10-28
00:40 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24