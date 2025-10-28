إطلاق نار ونسف منازل.. هذا ما يفعله الجيش الإسرائيلي في المنطقة الشرقية بغزة

Advertisement

تعرّضت المناطق الشرقية لمخيم البريج اليوم الثلاثاء لإطلاق نار من آليات إسرائيلية.وقالت وسائل إعلام فلسطينية أيضا، إن المناطق الشرقية لمخيم المغازي وسط غزة، تعرضت أيضا لإطلاق نار من آليات إسرائيلية.كذلك قال التلفزيون الفلسطيني إن "الجيش ينسف منازل سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة".وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أيضا استهداف قصف مدفعي إسرائيلي للمناطق الشمالية الشرقية من بلدة جحر الديك وسط غزة.وكانت وحركة أبرمتا في 10 تشرين الأول الحالي اتفاقا بوساطة أميركية وقطرية ومصرية، يقضي بوقف إطلاق النار في بعد حرب استمرت لعامين.وبموجب الاتفاق، أفرجت حماس عن 20 رهينة أحياء وسلمت رفات 16 رهينة من بين 28 سبق أن أعلنت إسرائيل مقتلهم.وأكدت الحركة التزامها بتسليم جثامين 12 رهينة لا تزال في قطاع غزة هم 10 إسرائيليين اختطفوا إبان هجوم الحركة في 7 تشرين الأول2023، وعامل تايلاندي وآخر تنزاني.