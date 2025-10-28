25
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
7
o
بشري
18
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إطلاق نار ونسف منازل.. هذا ما يفعله الجيش الإسرائيلي في المنطقة الشرقية بغزة
Lebanon 24
28-10-2025
|
00:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرّضت المناطق الشرقية لمخيم البريج
وسط قطاع غزة
اليوم الثلاثاء لإطلاق نار من آليات إسرائيلية.
Advertisement
وقالت وسائل إعلام فلسطينية أيضا، إن المناطق الشرقية لمخيم المغازي وسط غزة، تعرضت أيضا لإطلاق نار من آليات إسرائيلية.
كذلك قال التلفزيون الفلسطيني إن "الجيش
الإسرائيلي
ينسف منازل سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة".
وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أيضا استهداف قصف مدفعي إسرائيلي للمناطق الشمالية الشرقية من بلدة جحر الديك وسط غزة.
وكانت
إسرائيل
وحركة
حماس
أبرمتا في 10 تشرين الأول الحالي اتفاقا بوساطة أميركية وقطرية ومصرية، يقضي بوقف إطلاق النار في
قطاع غزة
بعد حرب استمرت لعامين.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حماس عن 20 رهينة أحياء وسلمت رفات 16 رهينة من بين 28 سبق أن أعلنت إسرائيل مقتلهم.
وأكدت الحركة
الفلسطينية
التزامها بتسليم جثامين 12 رهينة لا تزال في قطاع غزة هم 10 إسرائيليين اختطفوا إبان هجوم الحركة في 7 تشرين الأول2023، وعامل تايلاندي وآخر تنزاني.
مواضيع ذات صلة
جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة
Lebanon 24
جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة
28/10/2025 08:32:59
28/10/2025 08:32:59
Lebanon 24
Lebanon 24
توغلات اسرائيلية يومية جنوب لبنان لنسف منازل ومبانٍ
Lebanon 24
توغلات اسرائيلية يومية جنوب لبنان لنسف منازل ومبانٍ
28/10/2025 08:32:59
28/10/2025 08:32:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الاحتلال الإسرائيلي ينسف منازل في شارع النفق شرقي غزة
Lebanon 24
الاحتلال الإسرائيلي ينسف منازل في شارع النفق شرقي غزة
28/10/2025 08:32:59
28/10/2025 08:32:59
Lebanon 24
Lebanon 24
جيش الاحتلال يواصل تفجير المدرعات المفخخة ونسف المنازل السكنية في شمال غرب مدينة غزة
Lebanon 24
جيش الاحتلال يواصل تفجير المدرعات المفخخة ونسف المنازل السكنية في شمال غرب مدينة غزة
28/10/2025 08:32:59
28/10/2025 08:32:59
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط قطاع غزة
الفلسطينية
قطاع غزة
إسرائيل
الشمالي
فلسطين
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
عثر عليها في حي التفاح.. الجيش الإسرائيلي يعلن تسلّم الصليب الأحمر جثة رهينة في غزة
Lebanon 24
عثر عليها في حي التفاح.. الجيش الإسرائيلي يعلن تسلّم الصليب الأحمر جثة رهينة في غزة
02:23 | 2025-10-28
28/10/2025 02:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدادا لضربة محتملة.. الصين ترفع جاهزية إيران بنظام ملاحة عسكري
Lebanon 24
استعدادا لضربة محتملة.. الصين ترفع جاهزية إيران بنظام ملاحة عسكري
02:18 | 2025-10-28
28/10/2025 02:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لكسب ود ترامب.. هذا ما فعلته رئيسة وزراء اليابان
Lebanon 24
لكسب ود ترامب.. هذا ما فعلته رئيسة وزراء اليابان
01:56 | 2025-10-28
28/10/2025 01:56:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة السفر تتفاقم في واشنطن.. 7000 رحلة في مهب الإغلاق الحكومي
Lebanon 24
أزمة السفر تتفاقم في واشنطن.. 7000 رحلة في مهب الإغلاق الحكومي
01:47 | 2025-10-28
28/10/2025 01:47:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: هجمات روسية بطائرات مسيّرة على مدنيين
Lebanon 24
الأمم المتحدة: هجمات روسية بطائرات مسيّرة على مدنيين
00:59 | 2025-10-28
28/10/2025 12:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
10:25 | 2025-10-27
27/10/2025 10:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
02:59 | 2025-10-27
27/10/2025 02:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
09:04 | 2025-10-27
27/10/2025 09:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب فلسطين.. انسحاب أحد ممثلي مسلسل "المدينة البعيدة" وجدل واسع في تركيا
Lebanon 24
بسبب فلسطين.. انسحاب أحد ممثلي مسلسل "المدينة البعيدة" وجدل واسع في تركيا
03:51 | 2025-10-27
27/10/2025 03:51:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:23 | 2025-10-28
عثر عليها في حي التفاح.. الجيش الإسرائيلي يعلن تسلّم الصليب الأحمر جثة رهينة في غزة
02:18 | 2025-10-28
استعدادا لضربة محتملة.. الصين ترفع جاهزية إيران بنظام ملاحة عسكري
01:56 | 2025-10-28
لكسب ود ترامب.. هذا ما فعلته رئيسة وزراء اليابان
01:47 | 2025-10-28
أزمة السفر تتفاقم في واشنطن.. 7000 رحلة في مهب الإغلاق الحكومي
00:59 | 2025-10-28
الأمم المتحدة: هجمات روسية بطائرات مسيّرة على مدنيين
00:40 | 2025-10-28
بيونغ يانغ وموسكو توحّدان المواقف قبل زيارة ترامب إلى كوريا
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
16:29 | 2025-10-27
28/10/2025 08:32:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
28/10/2025 08:32:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
28/10/2025 08:32:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24