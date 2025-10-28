رغم تباين المصالح.. تحالف "على أعلى مستوى" بين واشنطن وطوكيو

Advertisement

أكد الرئيس الأميركي خلال لقائه رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي في طوكيو أن تعتبر اليابان حليفاً استراتيجياً "على أعلى مستوى"، مشدداً على عمق الاحترام الذي يكنّه للشعب الياباني.من جانبها، عبّرت تاكايشي عن تقديرها "لالتزام بالسلام والاستقرار العالميين"، مشيدةً بـ"اتفاق " الذي وصفته بالإنجاز التاريخي. وأكدت رغبتها في فتح "عصر ذهبي جديد" للعلاقات بين البلدين في مواجهة تصاعد النفوذ الصيني في المنطقة.وأوضح أن البلدين يخططان لتوسيع التعاون الاقتصادي من خلال مشاريع مشتركة لتطوير أسواق والعناصر النادرة، على أن تُتخذ خطوات ملموسة خلال الأشهر الستة المقبلة لدعم الإنتاج المحلي وتوفير الإمدادات للدول المتحالفة.ورغم الطابع الودي للزيارة، يواجه الطرفان تحديات اقتصادية حساسة، إذ تطالب إدارة طوكيو بزيادة إنفاقها الدفاعي وتوسيع استثماراتها في السوق الأميركية بقيمة 550 مليار دولار، في إطار صفقة تهدف إلى تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة من واشنطن.ولفتت وسائل إعلام يابانية إلى أن اللقاء بين ترامب وتاكايشي اتّسم بأجواء غير رسمية، حيث شوهدت أمام قصر أكاساكا الرسمي شاحنة "فورد F150" ذهبية اللون، في إشارة رمزية إلى رغبة ترامب في تعزيز صادرات السيارات الأميركية إلى اليابان.ويُنتظر أن يلقي الرئيس الأميركي خطاباً على متن حاملة الطائرات " واشنطن" خلال زيارته، قبل أن يغادر إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا.(سكاي نيوز عربية)