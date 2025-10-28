25
عربي-دولي
زيلينسكي يلوّح بهجمات أوسع داخل روسيا
Lebanon 24
28-10-2025
|
00:20
تعتزم
كييف
توسيع هجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ لتشمل مناطق روسية إضافية، بحسب ما قال الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
أمس الإثنين.
وقال
زيلينسكي
في رسالته المسائية المصورة: "إن القدرات على شن هجمات بعيدة المدى هي مكون من استقلالنا وستكون المكون الأهم في ضمان السلام".
وأضاف زيلينسكي أن
القادة
العسكريين ناقشوا أهداف شنّ الهجمات حتى نهاية العام، ومن بين ذلك "التوسع الجغرافي" لها.
وكان زيلينسكي اعترف الأحد الماضي، بوجود "مشكلة فنية" في إنتاج صواريخ
كروز
الأوكرانية
المخطط لها
منذ فترة
طويلة والمعروفة باسم "
فلامنغو
".
وتقاوم
أوكرانيا
القوات الروسية منذ أكثر من 3 سنوات ونصف، ونفذت ضربات متكررة بعمق الأراضي الروسية، بشكل رئيسي باستخدام الطائرات المسيّرة.
