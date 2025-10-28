زيلينسكي يلوّح بهجمات أوسع داخل روسيا

Advertisement

تعتزم توسيع هجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ لتشمل مناطق روسية إضافية، بحسب ما قال الرئيس الأوكراني أمس الإثنين.وقال في رسالته المسائية المصورة: "إن القدرات على شن هجمات بعيدة المدى هي مكون من استقلالنا وستكون المكون الأهم في ضمان السلام".وأضاف زيلينسكي أن العسكريين ناقشوا أهداف شنّ الهجمات حتى نهاية العام، ومن بين ذلك "التوسع الجغرافي" لها.وكان زيلينسكي اعترف الأحد الماضي، بوجود "مشكلة فنية" في إنتاج صواريخ المخطط لها طويلة والمعروفة باسم " ".وتقاوم القوات الروسية منذ أكثر من 3 سنوات ونصف، ونفذت ضربات متكررة بعمق الأراضي الروسية، بشكل رئيسي باستخدام الطائرات المسيّرة.