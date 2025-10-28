متورط بارتكاب انتهاكات جسيمة.. اعتقال النائب العام العسكري في نظام الأسد

Advertisement

اعتقلت الداخلية أمس الإثنين النائب العام العسكري في خلال حكم الرئيس السابق .ونقلت الداخلية السورية في بيان عن العميد الأحمد، قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، قوله: "تمكنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة اللاذقية، بالتعاون مع فرع ، وبعد متابعة دقيقة ورصد متواصل، من إلقاء القبض على المجرم اللواء نائف صالح درغام، المنحدر من قرية الشامية اللاذقية ، والمتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال فترة حكم النظام البائد".وأضاف البيان: "يُعدّ المذكور من الشخصيات التي شغلت مناصب قيادية في آنذاك، من بينها منصب النائب العام العسكري، والذي كانت تتبع له المحاكم العسكرية والميدانية في تلك الفترة".واختتم البيان: "تمّت إحالة المجرم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيدا لعرضه على المختص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".