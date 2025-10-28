Advertisement

عربي-دولي

متورط بارتكاب انتهاكات جسيمة.. اعتقال النائب العام العسكري في نظام الأسد

Lebanon 24
28-10-2025 | 00:23
A-
A+
Doc-P-1434879-638972297151788333.jpg
Doc-P-1434879-638972297151788333.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتقلت الداخلية السورية أمس الإثنين النائب العام العسكري في سوريا خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
Advertisement

ونقلت الداخلية السورية في بيان عن العميد عبد العزيز الأحمد، قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، قوله: "تمكنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، وبعد متابعة دقيقة ورصد متواصل، من إلقاء القبض على المجرم اللواء نائف صالح درغام، المنحدر من قرية الشامية بريف اللاذقية الشمالي، والمتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال فترة حكم النظام البائد".

وأضاف البيان: "يُعدّ المذكور من الشخصيات التي شغلت مناصب قيادية في مؤسسات الدولة آنذاك، من بينها منصب النائب العام العسكري، والذي كانت تتبع له المحاكم العسكرية والميدانية في تلك الفترة".

واختتم البيان: "تمّت إحالة المجرم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيدا لعرضه على القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

مواضيع ذات صلة
أمن اللاذقية: اعتقال النائب العام العسكري في عهد الأسد نائف درغام
lebanon 24
28/10/2025 08:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير سوري: لإقصاء المتورطين في الانتهاكات الجسيمة
lebanon 24
28/10/2025 08:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الفحوص الرسمية أكدت ارتكاب الاحتلال انتهاكات بشعة في حق الشهداء
lebanon 24
28/10/2025 08:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اتهامه بجرائم ضد المدنيين.. القبض على النائب العام العسكري في عهد الأسد
lebanon 24
28/10/2025 08:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24

مكافحة الإرهاب

مؤسسات الدولة

عبد العزيز

بشار الأسد

السورية

الشمالي

القضاء

العزيز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:23 | 2025-10-28
02:18 | 2025-10-28
01:56 | 2025-10-28
01:47 | 2025-10-28
00:59 | 2025-10-28
00:40 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24