بعد الخلافات بينهما.. ترامب عن إيلون ماسك: "أعتقد أنني سأحبه دائماً"
Lebanon 24
28-10-2025
|
00:37
بعد أقل من ستة أشهر على خلافهما، تحدث الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بطريقة ودية عن الملياردير
إيلون ماسك
.
وقال
ترامب
خلال رحلته إلى
آسيا
للصحافيين: "أنا أحب إيلون، وأعتقد أنني سأحبه دائماً".
وأضاف أن
ماسك
مر بفترة صعبة، قائلاً: "لقد كانت لحظة غبية في حياته، غبية جداً، وأنا واثق أنه سيقول ذلك بنفسه".
وكان ماسك قد ساهم بأكثر من 250 مليون دولار في حملة ترامب
الانتخابية
العام الماضي.
وخلال الأشهر الأولى من رئاسة ترامب، أصبح ماسك مقرباً من الرئيس وتولى مسؤولية تسريع خفض الإنفاق الحكومي. إلا أن خلافاً نشأ بينهما في أوائل الصيف حول
مشروع قانون الميزانية
الرئيسي
الذي قدمه ترامب.
وسرعان ما تبادل الاثنان الهجمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن ينسحب ماسك من دوره السياسي.
وفي
تموز
الماضي، أعلن ماسك عن تأسيس حزب سياسي خاص به، لكن لم يصدر عنه أي جديد منذ ذلك الحين.
منذ ذلك الوقت، اقتصر نشاط ماسك السياسي على
التعبير عن
آراء يمينية عبر منصته الإلكترونية "إكس".
