بعد الخلافات بينهما.. ترامب عن إيلون ماسك: "أعتقد أنني سأحبه دائماً"

بعد أقل من ستة أشهر على خلافهما، تحدث الرئيس الأميركي بطريقة ودية عن الملياردير .وقال خلال رحلته إلى للصحافيين: "أنا أحب إيلون، وأعتقد أنني سأحبه دائماً".وأضاف أن مر بفترة صعبة، قائلاً: "لقد كانت لحظة غبية في حياته، غبية جداً، وأنا واثق أنه سيقول ذلك بنفسه".وكان ماسك قد ساهم بأكثر من 250 مليون دولار في حملة ترامب العام الماضي.وخلال الأشهر الأولى من رئاسة ترامب، أصبح ماسك مقرباً من الرئيس وتولى مسؤولية تسريع خفض الإنفاق الحكومي. إلا أن خلافاً نشأ بينهما في أوائل الصيف حول الذي قدمه ترامب.وسرعان ما تبادل الاثنان الهجمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن ينسحب ماسك من دوره السياسي.وفي الماضي، أعلن ماسك عن تأسيس حزب سياسي خاص به، لكن لم يصدر عنه أي جديد منذ ذلك الحين.منذ ذلك الوقت، اقتصر نشاط ماسك السياسي على آراء يمينية عبر منصته الإلكترونية "إكس".