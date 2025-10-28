Advertisement

عربي-دولي

بعد الخلافات بينهما.. ترامب عن إيلون ماسك: "أعتقد أنني سأحبه دائماً"

Lebanon 24
28-10-2025 | 00:37
A-
A+
Doc-P-1434881-638972304949521248.webp
Doc-P-1434881-638972304949521248.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد أقل من ستة أشهر على خلافهما، تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب بطريقة ودية عن الملياردير إيلون ماسك
Advertisement

وقال ترامب خلال رحلته إلى آسيا للصحافيين: "أنا أحب إيلون، وأعتقد أنني سأحبه دائماً".

وأضاف أن ماسك مر بفترة صعبة، قائلاً: "لقد كانت لحظة غبية في حياته، غبية جداً، وأنا واثق أنه سيقول ذلك بنفسه".

وكان ماسك قد ساهم بأكثر من 250 مليون دولار في حملة ترامب الانتخابية العام الماضي.

وخلال الأشهر الأولى من رئاسة ترامب، أصبح ماسك مقرباً من الرئيس وتولى مسؤولية تسريع خفض الإنفاق الحكومي. إلا أن خلافاً نشأ بينهما في أوائل الصيف حول مشروع قانون الميزانية الرئيسي الذي قدمه ترامب.

وسرعان ما تبادل الاثنان الهجمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن ينسحب ماسك من دوره السياسي.

وفي تموز الماضي، أعلن ماسك عن تأسيس حزب سياسي خاص به، لكن لم يصدر عنه أي جديد منذ ذلك الحين.

منذ ذلك الوقت، اقتصر نشاط ماسك السياسي على التعبير عن آراء يمينية عبر منصته الإلكترونية "إكس".

مواضيع ذات صلة
هذا ما أعلنه ايلون ماسك عن "غروك"
lebanon 24
28/10/2025 08:33:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أعتقد أنني سأتوصل لاتفاقات مع الرئيس الصيني مفيدة لبلدينا
lebanon 24
28/10/2025 08:33:31 Lebanon 24 Lebanon 24
من هنّ "أجمل نساء العالم" بنظر والد إيلون ماسك؟
lebanon 24
28/10/2025 08:33:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: بناءً على البيان الذي أصدرته حماس للتو أعتقد أنهم مستعدون للسلام الدائم
lebanon 24
28/10/2025 08:33:31 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

مشروع قانون الميزانية

دونالد ترامب

إيلون ماسك

التعبير عن

الانتخابية

ان ماسك

الرئيسي

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:23 | 2025-10-28
02:18 | 2025-10-28
01:56 | 2025-10-28
01:47 | 2025-10-28
00:59 | 2025-10-28
00:40 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24