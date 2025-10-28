26
عربي-دولي
أزمة السفر تتفاقم في واشنطن.. 7000 رحلة في مهب الإغلاق الحكومي
Lebanon 24
28-10-2025
|
01:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفاقمت أزمة السفر الجوي في
الولايات المتحدة
مع تأجيل ما يقرب من 7000 رحلة في جميع أنحاء البلاد، في ظل تزايد حالات غياب مراقبي الحركة الجوية مع دخول الإغلاق الحكومي الاتحادي يومه السابع والعشرين.
وأشارت إدارة
الطيران الاتحادية
إلى نقص في عدد الموظفين وفرضت برامج لتأخير الرحلات الجوية، مما أثر على مطار نيوارك في نيوجيرسي، ومطار
أوستن
في
تكساس
، ومطار
دالاس
فورت
وورث الدولي.
كما تأخرت الرحلات الجوية في الجنوب الشرقي في وقت سابق بسبب نقص كبير في عدد الموظفين في مركز مراقبة بمطار
أتلانتا
.
ويؤثر الإغلاق على ما يقرب من 13000 مراقب جوي و50000 موظف في إدارة أمن النقل.
وجرى تأجيل أكثر من 8600 رحلة عن مواعيدها
يوم الأحد
.
