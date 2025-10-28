أزمة السفر تتفاقم في واشنطن.. 7000 رحلة في مهب الإغلاق الحكومي

Advertisement

تفاقمت أزمة السفر الجوي في مع تأجيل ما يقرب من 7000 رحلة في جميع أنحاء البلاد، في ظل تزايد حالات غياب مراقبي الحركة الجوية مع دخول الإغلاق الحكومي الاتحادي يومه السابع والعشرين.وأشارت إدارة إلى نقص في عدد الموظفين وفرضت برامج لتأخير الرحلات الجوية، مما أثر على مطار نيوارك في نيوجيرسي، ومطار في ، ومطار وورث الدولي.كما تأخرت الرحلات الجوية في الجنوب الشرقي في وقت سابق بسبب نقص كبير في عدد الموظفين في مركز مراقبة بمطار .